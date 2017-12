Austrálske pavúky poletia do vesmíru

Sydney 9. januára (TASR) - Osem pavúkov druhu Nephila maculata z Austrálie pôjde na výlet na orbitálnu dráhu, aby pomohli americkému Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA) otestovať účinky beztiažového stavu.

Celkom 30 pavúkov dnes vypravili zo zoologickej záhrady v Melbourne na floridský Mys Canaveral. Iba osem z nich, ktoré budú po dlhom medzikontinentálnom lete najčulejšie, sa nalodí na palubu amerického raketoplánu. Ten 16. januára vyštartuje na 16-dňovú misiu na orbitu.

Maličké pavúky, ktoré nie sú jedovaté, sú ideálnymi kandidátmi na experiment. Vytvárajú totiž dokonale symetrické siete, a tak bude ľahké identifikovať akúkoľvek zmenu.

Nie je to prvý raz, čo pavúky putujú do vesmíru. V roku 1973 vyslala NASA križiaka Arabellu do kozmu na vesmírnu stanicu Skylab.