Mravce prežili v meste na ľudskej strave

Na rozdiel od parkov pomohlo ľudské jedlo prežiť mravcom v uliciach New Yorku.

5. máj 2015 o 17:11 Denisa Ballová

LONDÝN, PARÍŽ. Nielen ľudia milujú jedlo v New Yorku. Podľa štúdie publikovanej v Proceedings of the Royal Society B mravcom na chodníkoch v New Yorku či v iných mestách chutí mäso oveľa viac ako iným druhom, ktoré sa nachádzajú v parkoch a na zelených plochách.

„Zdá sa, že mravce, ktoré s nami žijú v mestách, sú tie isté druhy, ktoré môžu jesť rovnaké jedlo, ako my a jedia ho čo najviac,“ uviedol podľa denníka Guardian vedúci štúdie Clint Penick.

Zhromaždil vzorky viac ako dvadsať druhov mravcov z chodníkov a parkov v Manhattane a zisťoval, koľko konkrétneho izotopu uhlíka sa nachádzalo v ich telách.

Tento izotop je totiž spojený s kukuricou a cukrovou trstinou, ktoré sa nachádzajú v ľudskom jedle. Zistil, že mravce s najvyššou úrovňou boli z chodníkov, naopak tie z parkov mali oveľa nižšie hladiny.

„Konzumácia ľudského jedla môže byť výhodou pre mravce, ktorým sa darí v oblastiach, kde ich prirodzená strava – mŕtvy hmyz, nie je taká rozšírená,“ uviedol Penick.

„Ľudia prinášajú množstvo rôznych zdrojov. Druhy, ktoré tieto zdroje môžu využiť, vyhrávajú.“

Penick chce teraz zistiť, či mravce dávajú prednosť ľudskému jedlu pred prirodzenými zdrojmi, hoci ich majú k dispozícii.

Doi: 10.1098/rspb.2014.2608