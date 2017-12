Mozgové bunky sa pri dodržiavaní zdravého štýlu života množia do vysokého veku

Bonn 9. januára (TASR) - Mozgové bunky sa môžu množiť až do vysokého veku, aj keď denne ich vymierajú tisíce.

10. jan 2003 o 13:38 © TASR 2003

Predpokladom je podľa bonnskej poradenskej firmy Symplify your life zdravý životný štýl, ku ktorému patrí dostatok spánku, pohybu, učenia a správnej výživy.

Už jedna hodina spánku navyše zvyšuje pozornosť a kreativitu u človeka do 25 percent, uviedol odborník pre výskum spánku James Maas z univerzity Cornell University v Itake (štát New York). Jeho odporučením je ísť večer spať o jednu hodinu skôr. Trikrát do týždňa by si mal človek nájsť čas na polhodinku behu, plávania, alebo bicyklovania. Práve tieto činnosti totiž podporujú produkciu mozgových buniek.

Fínski odborníci zase zistili, že vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu v krvi je jedom pre mozgové bunky. Namiesto mastného hovädzieho mäsa "obľubujú" bunky centrálneho nervového systému radšej rybie mäso z haringov, tuniaka a lososa. Ich činnosť podporujú aj olivový olej, avokádo, vitamín E obsiahnutý v orieškoch, mandle a slnečnicový olej.

