Batožina dostane rozum, sama sa obslúži

Čip ustráži obsah, zapíše kufor do systému a raz zaistí aj to, aby kufor išiel po svojich bez ťahania.

5. máj 2015 o 9:14 Milan Gigel

SOUL, BRATISLAVA. Vystúpite z taxíka a múdre hodinky vás upozornia, že let bude pol hodinu meškať. Múdry telefón použijete pri prepážke namiesto letenky a ak príde na batožinu, o tú sa takmer vôbec nemusíte starať. Je natoľko múdra, že ide krok za vami a zapíše sa na let sama a automaticky.

Hoci to vyzerá až príliš odvážne, firmy Samsonite a Samsung spolupracujú na technológii, ktorá by mohla zmeniť spôsob, akým vnímame našu cestovnú batožinu. Dokončujú práce na čipe, ktorý dohliadne na to, aby sa batožina ohlásila pasažierovi i letisku.

Podľa magazínu Engadget je koncept pomerne jednoduchý. Batožinu spárujete s mobilom a vždy, keď budete vybavovať agendu súvisiacu s letenkou, všetky potrebné údaje sa zosynchronizujú a nahrajú sa aj do nej. Vďaka tomu bude môcť letiskový personál nasnímať údaje, ktoré potrebuje na jej smerovanie, nakládku či vykladanie.

Popri tom bude mať batožina GPS modul, aby majiteľovi oznámila, kde sa práve nachádza. S podporou aerolínií bude mať prístup k serverom, ktoré oznámia na mobil jej nakládku, preloženie či vykládku. Hoci aj s číslom dopravníka, pri ktorom máte batožinu očakávať.

Čip však ustráži a zaznamená každé otvorenie kufra pri kontrole, pomôže pri hľadaní stratenej batožiny alebo upozorní na to, ak kufor kdesi zabudnete a odkráčate bez neho. Všetko má byť dostupné už v blízkej budúcnosti a letecké spoločnosti sa netaja tým, že sa na podobný scenár pripravujú.

Samsung však pri svojom vývoji zachádza ďalej a pracuje i na kufri, ktorý by išiel krok za vami a sám sa odovzdal v batožinovom oddelení.