Tesla ponúkne batérie, ktoré napájajú domy

Technológia z elektromobilov má poslúžiť domácnostiam pri uchovávaní energie.

4. máj 2015 o 9:43 Milan Gigel

SAN CARLOS, BRATISLAVA. Sú to ambície, ktoré by mohli zmeniť energetiku domácností. Do veľkej batérie sa uloží energia z najlacnejšieho zdroja, aby bola bez obmedzení k dispozícii pre všetky spotrebiče v domácnosti.

S takýmito batériami prichádza na trh firma Tesla Motors. Volajú sa Powerwall a pod ich kapotou je rovnaká Li-Ion technológia, akú firma používa vo svojich elektromobiloch.

Tentokrát však ide o 100-kilogramové batérie, ktoré sa montujú priamo na stenu domu – v technickej miestnosti či vonku.

Akumulátor s cenovkou 3000 dolárov má kapacitu 7 kWh, o 500 dolárov viac stojí jeho 10-kilowatthodinová verzia.

Sú prispôsobené tak, aby ich bolo možné pri väčších energetických nárokoch reťaziť do skupín pozostávajúcich až z deviatich kumulátorov.

Pre predstavu jedna kilowatthodina energie stačí na dvojdňové napájanie notebooku, jeden prací cyklus alebo desať použití rýchlovarnej kanvice.

Chladené sú vodou a pri zaťažení možno počítať s 2000 W odberom, ktorý môže v špičkách nárazovo vystúpiť na 3300W. To by malo byť podľa výrobcu dostatočné pre väčšinu domácností.

Využití je podľa BBC v domácnostiach viacero. Do akumulátorov možno ukladať energiu zo solárnych panelov.

To je výhodné nielen tam, kde chýba rozvodná sieť, alebo sa žiada ekologická elektrina, ale aj všade tam, kde sa doposiaľ energia z domácností odosielala do rozvodov energetických spoločností.

Takto by sa mohla spotrebovať na mieste, kde sa vyrobila.

Do úvahy prichádza aj scenár, kedy by sa batérie nabíjali z verejnej siete v čase, keď je elektriny nadbytok a je dostupná za nižšiu tarifu. Domácnosti by tak odľahčili rozvodnú sústavu v čase špičiek.

Do úvahy však prichádzajú aj ďalšie energetické zdroje.

Podobnú technológiu má už vo svojom portfóliu firma General Electric, popularizuje ju aj juhokórejská firma LG Chem.

Hoci ide o segment, ktorý má veľké šance na rast, predsa len existujú investičné riziká. Viaceré firmy pracujú na alternatívnych energetických zdrojov, ktoré by mohli kontinuálne napájať domácnosti bez nutnosti ukladania energie.

Ide o rôzne typy palivových článkov, či generátory s ekologickými palivami z iných ako fosílnych zdrojov.