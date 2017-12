Datadisk k výbornej RTS Medieval: Total War

9. jan 2003 o 0:01 Michal Cagarda

Austrálsko-britská spoločnosť The Creative Assembly oficiálne oznámila vývoj datadisku pre jednu z najlepších RTS-iek minulého roka: Medieval: Total War (recenzia / oficiálny stránka). Datadisk ponesie názov Viking Invasion a hráč sa v ňom prenesie o 1200 rokov do minulosti; na vlastnej koži zažije vpád Vikingov zo Škandinávie do Británie, a vlastnoručne si vyskúša plienenie, drancovanie a dobýjanie povesťami opradených berserkov. Samozrejme, okrem Vikingov bude mať k dispozícii ďalších sedem národov: Škótov, Írov, Welšanov, Sasov atď. atď, a do hry pribudne aj niekoľko vylepšení herného systému.

Medieval: Total war - Viking Invasion vyjde celosvetovo cez Activision, a to už túto jar.