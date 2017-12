Indiana Jones and the Emperor’s Tomb - Indyho nové dobrodružstvá

8. jan 2003 o 23:42 Juraj Chrappa

Samé dobré správy. Fanúšikovia dobrodružno-romantických komédií už dlhší čas vedia, že sa pracuje na pokračovaní Indiana Jonesa. Milovníci kvalitných hier zase s napätím očakávajú novú hru s Indym. Samé dobré správy trochu kalí fakt, že Emperor’s Tomb je, podobne ako predchádzajúci titul, 3D akcia s jemnými adventure prvkami, a nie čistokrvná adventure.

Vývoj Indiana Jones and the Emperor’s Tomb zverilo Lucas Arts do rúk vývojárom z firmy The Collective. Nedávno im vyšla čisto konzolová hra Buffy the Vampire Slayer na motívy známeho seriálu (U nás ho dávali, myslím, pod názvom, Buffy, ničiteľka upírov.). Hra bola hodnotená nadpriemerne, čo je dobré znamenie aj pre Indyho, ktorý pracuje na rovnakom, aj keď mierne upravenom, grafickom engine.

Autori sa v hre snažia snažia vystihnúť atmosféru filmov - akciu, humor a atmosféru zjednotiť do hrateľného a zábavného celku. Indy sa v novom dobrodružstve vyberie na Ďaleký východ, ktorý zatiaľ nebol ani vo filmoch veľmi podrobne spracovaný. Cieľovým artefaktom je pre tentokrát Srdce draka, čierna perla prvého čínskeho cisára s nesmiernou mocou. Vraj dokáže ovládať myseľ človeka. Skutočne zaújimavá vlastnoť, pre ktorú sa ju okrem Indyho snažia dostať Nacisti (samozrejme), a zároveň aj čínska mafia. Vyzerá to na tuhý oriešok...

Hra samotná je akcia z pohľadu tretej osoby rovnako ako posledný, rozporuplný diel Indiana Jones and the Infinite Machine. Zameranie na akciu je zrejmé. Študovaný profesor Indy vie používať najrôznejšie zbrane na blízko, kde okrem klasických sečných zbraní môže zaimprovizovať napríklad stoličkou alebo nohou od stola. Tiež sú tu strelné zbrane na dialku a bič - bez debaty. Ak je najhoršie, pästný súboj je taktiež možný. Niektorí nepriatelia ovládajú dokonca bojové umenia. Zbrane tu celkom určite nájdu plné využitie.

Kým sa náš slávny archeológ dostane až k Srdcu draka, precestuje celý svet od cejlonského pralesa, cez starovekú Prahu (Tá pomaly nemôže chýbať v žiadne hre.), Istanbul až po pevnosť v čínskych horách. Cestovanie je nutné, pretože ku hrobke, ktorá skrýva čiernu perlu, chýba kľúč - Dračia pečať - rozdrobená po celom glóbe. Hra obsahuje 10 levelov rozdelených na viacero menších úsekov.

Graficky hru zabezpečuje už spomínaný engine od The Collective, na ktorom beží nadpriemerná hra Buffy the Vampire Slayer. Kamera by mala byť inteligentná, aby sme mali vždy prehľad o situácii. Dúfajme, že to tak aj bude. Uvidíme na jar na PC, PS2 a Xbox.