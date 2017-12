Mladí muži pomôžu z postele výskumu Marsu

Nemeckí vedci zo Slobodnej univerzity v Berlíne hľadajú mladých dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní stráviť osem týždňov v posteli. Ide o pokus, ktorý by mal prispieť k prebiehajúcemu výskumu letu na Mars s ľudskou posádkou. Mladí muži budú osem týždňov

8. jan 2003 o 22:30

ležať prakticky bez pohybu a bez kontaktu s okolitým svetom. Povolené majú len sledovanie televízie a telefonovanie.

Cieľom experimentu je simulácia stavu na vesmírnej lodi, pričom vedci budú sledovať vplyv dlhotrvajúceho nehybného ležania na ochabovanie svalstva a kostí. Podobné ochabovanie sa totiž očakáva pri ceste na Mars, vzdialený od Zeme 55 miliónov kilometrov, ktorá by v beztiažovom stave mala trvať dva roky. S podobným letom sa však ráta až o 15 rokov.

Jedným z výstupov projektu bude aj vypracovanie špeciálnych cvikov pre astronautov, aby sa udržali vo forme. Inak hrozí, že do vylodenia na Marse im kosti zmäknú do takej miery, že aj malé zakopnutie by mohlo viesť k zlomeninám. (tasr)