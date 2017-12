Syberia - kam siaha krása počítačovej hry?

Aj keď dnes letia v hernom biznise nekonečné ságy 3D akčných hier, športov alebo stratégií, stále sa na trhu objavujú aj klasické adventúry - žánru, ktorý k obrazovkám počítačov priťahoval „starú školu“ hráčov začiatkom deväťdesiatych rokoch...

8. jan 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Aj keď dnes letia v hernom biznise nekonečné ságy 3D akčných hier, športov alebo stratégií, stále sa na trhu objavujú aj klasické adventúry - žánru, ktorý k obrazovkám počítačov priťahoval „starú školu“ hráčov začiatkom deväťdesiatych rokoch.

Titul Syberia však osloví nielen ich, ale aj neskúsených hráčov či dokonca aj ľudí, ktorí počítačovými hrami pohŕdajú. Syberia je totiž v prvom rade skvele zvládnutým umeleckým dielom Benoita Sokala - majstra komixu, ktorý sa najnovšie zameral na počítačové hry. Obdivuhodnou vlastnosťou kvalitného komiksu je jeho schopnosť v pár príbehových okienkach vykresliť charakter či momentálnu náladu postavy pomocou farieb, mimiky a krátkych dialógov alebo monológov. Všetko toto sa autorovmu tímu podarilo preniesť do Syberie. Aj preto nejde ani tak o úplne klasickú adventúru, v ktorej dlhé hodiny riešite zložité úlohy, ale v prvom rade úžasný atmosférický zážitok.

Pocit z prežitia príbehu s hrdinkou Kate Walkerovou s prehľadom pokorí veľa filmov alebo kníh. Právnička Kate prichádza do francúzskeho horského mestečka Valadilene doriešiť odkúpenie starej továrne na zvláštne mechanické hračky veľkým americkým koncernom. Jej majiteľka však tesne predtým umiera a do hry sa dostáva jej stratený brat Hans. Trocha čudák, ale hlavne génius, z ktorého hlavy vznikli všetky tie nezvyčajné hračky a navyše aj „automatony“, ktoré dávajú Syberii taký neopakovateľný nádych romantiky a odlišnosti. Automatony sú spolu s architektúrou veľkej časti hry nie nepodobné fantáziám z kníh J. Verna, čo spolu s racionálne založenou hrdinkou a umiestnením deja do súčasnosti vytvára veľmi pútavé spojenie. Trebárs aj vo chvíli, keď Kate zazvoní mobilný telefón a rieši mimo hlavného deja osobné problémy.

Aká by to bola klasická adventúra bez dopodrobna vykreslených 2D pozadí, na ktorých sa už podľa moderných trendov pohybujú výborne animované a vymodelované postavy. Syberia navyše ťaží z originálneho dizajnu a šťastnej ruky grafikov. Ku chvále môžeme priradiť aj prácu zvukárov a výbornú hudbu, ktorá, žiaľ, zaznieva len zriedka. Nebyť na adventúru krátkeho hracieho času (15-20 hodín) a zopár ľahko prehliadnuteľných miest a predmetov, bola by Syberia dokonalá. Takto je to „len“ skvelá zábava.

