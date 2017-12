Bezpečnosť: možný výpadok celého internetu

Podľa predpovede agentúry IDC by mohol internet tento rok zažiť rozsiahly kyberteroristický útok, ktorý by ho vyradil z činnosti na jeden či dva dni. Útok by viditeľne negatívne zasiahol celú internetovú ekonomiku. Mohlo by ísť o denial-of-service (preťaž

8. jan 2003 o 22:30

Písmo: A - | A + 0 enie serverov množstvom falošných požiadaviek), hackerský prienik do siete alebo dokonca o fyzický útok na kľúčové časti infraštruktúry, domnievajú sa analytici IDC. Nebezpečenstvo kyberterorizmu stúpa najmä so zvyšujúcou sa pravdepodobnosťou vojny v Iraku, ktorá nepochybne zaktivizuje množstvo politicky angažovaných hackerov. Podľa Alexa Salkevera zo spravodajského servera NewsFactor však prispeje k zvyšovaniu potreby investovania do kvalitných bezpečnostných riešení napríklad aj rozvoj teleworkingu. Ak sa totiž čoraz viac zamestnancov začína pripájať do firemných sietí z domova, doteraz postačujúci bezpečnostný softvér sa stáva zraniteľným. Čoraz viac firiem bude nasadzovať tri základné bezpečnostné riešenia - program na detekciu prieniku do systému, antivírusový softvér a firewall - na všetky kancelárske počítače. V Spojených štátoch sa bude už v najbližšom čase diskutovať o novej Národnej stratégii na zabezpečenie kyberpriestoru, ktorá pravdepodobne vyvolá spor vlády a priemyslu o tom, kam až možno zájsť v snahe pôsobiť preventívne proti kyberútokom, aby nebola narušená sloboda bežných internetových používateľov.