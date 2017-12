Rozmach bezdrôtového pripojenia na internet

Ak sa chystáte kupovať nový prenosný počítač, nezabudnite si k nemu pribaliť aj kartu na bezdrôtové pripojenie do siete (štandard 802.11b) - podľa analýzy časopisu TechRepublic sa totiž tento rok v najvyspelejších krajinách tak rozšíria lokálne bezdrôtové

8. jan 2003 o 22:30

siete pokrývajúce signálom malé územia (WiFi), že „koncom roka už nevojdete do kaviarne, knižnice, kníhkupectva alebo hotelovej, či letiskovej haly, v ktorej by ste nemali možnosť bezdrôtovo sa pripojiť na internet“. Mnohé firmy budú pravdepodobne budovať siete, pomocou ktorých sa budú môcť ich zamestnanci bezpečne pripojiť do firemného systému a hostia len surfovať po internete. Očakávať možno aj nové aplikácie šité na mieru používateľom bezdrôtového pripojenia - napríklad možnosť objednať si jedlo v samoobslužnej reštaurácií cez PDA zariadenie a potom napísať svoje hodnotenie obsluhy, ktoré si budú môcť prečítať ľudia prechádzajúci okolo reštaurácie.

Mobilní operátori môžu len dúfať, že tieto predpovede sa nevyplnia - masové rozšírenie bezdrôtových lokálnych sietí by totiž znížilo dopyt po vysokorýchlostnom pripojení na internet cez ich siete tretej generácie (3G), ktoré čoskoro začnú budovať.