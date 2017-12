Linux: potichu vpred

Prerazí operačný systém Linux konečne vo veľkom aj do bežných počítačov v kanceláriách či domácnostiach? Tento rok ešte nie, tvrdia zhodne analytici z Aberdeen Group, Goldman Sachs

8. jan 2003 o 22:30

Group aj IDC. Podľa Aberdeen Group budú veľkí výrobcovia ako Dell, HP, IBM či Sun pokračovať v propagácii svojich osobných počítačov s Linuxom, vďaka čomu však môže jeho podiel na trhu operačných systémov dosiahnuť okolo 3 percent (predbehol by tak MacOS od Apple).

V oblasti serverov, kde má Linux oveľa lepšiu pozíciu, bude pokračovať rýchly rast tempom 40 percent ročne (o niečo pomalšie ako tento rok). Aj podľa prieskumu Goldman Sachs Group sa medzi odborníkmi už mierne znižuje záujem o linuxové servery, hoci sú na tom stále lepšie ako servery na báze Windows alebo Unixu.

Podľa IDC bude Linux tento rok nahrádzať práve systémy Unix, nie Windows od Microsoftu. Znamená to, že by mal byť častejšie využívaný na najvýkonnejších superpočítačoch. Uplatniť by sa mal najmä tam, kde sa vyžaduje vysoká stabilita systémov, napríklad vo finančníctve. Sekretárkam a úradníkom však ešte tento rok hromadné preškoľovanie na Linux ešte nehrozí.