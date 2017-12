Rýchlejší internet – konečne?

Žiadna novoročná veštba sa už niekoľko rokov nezaobíde bez informácie o tom, že vysokorýchlostné spôsoby pripojenia na internet budú už čoskoro nahrádzať pomalé a nespoľahlivé pripojenie cez telefónnu linku. Prečo by sa tak malo stať práve tento rok? ...

8. jan 2003 o 22:30

Žiadna novoročná veštba sa už niekoľko rokov nezaobíde bez informácie o tom, že vysokorýchlostné spôsoby pripojenia na internet budú už čoskoro nahrádzať pomalé a nespoľahlivé pripojenie cez telefónnu linku. Prečo by sa tak malo stať práve tento rok? Vo vyspelých krajinách na to bude prekvapujúci dôvod - ceny dial-up pripojenia totiž budú rásť a približovať sa cenám rýchleho pripojenia, tvrdí Forrester Research. Po krachu mnohých telekomunikačných firiem navyše zostalo množstvo nevyužitej prenosovej kapacity a je v záujme telekomunikačných operátorov, aby ju ich zákazníci začali využívať. Podľa odhadu eMarketeru by tak mal byť tento rok posledným, kedy bude napríklad v Spojených štátoch počet dial-upistov vyšší, než počet ľudí so širokopásmovým pripojením.

Rýchle a časovo neobmedzené pripojenie na internet by sa malo stať dostupným (ak nie cenovo, tak aspoň technicky) aj pre slovenské domácnosti, ak sa Slovenským telekomunikáciám podarí na druhý pokus spustiť projekt ADSL.

Mimochodom, analytici z britského think-tanku Work Foundation nedávno upozornili, že je chybou, ak sa reklama na širokopásmový internetový prístup sústreďuje na ospevovanie vysokej rýchlosti pripojenia a možnosti byť pripojený 24 hodín denne. Používateľov totiž na ňom láka v prvom rade možnosť pokojne surfovať a nemyslieť stále na to, že každá minúta stojí ďalšie peniaze.