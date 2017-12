Záhadný dinosaurus mal krídla aj perie, nemusel vedieť lietať

Nový druh je jedinečný z evolučného hľadiska, no pre vedcov je záhadou.

1. máj 2015 o 10:05 Dominik Holič

PEKING, BRATISLAVA. Vedci ešte nikdy nič podobné nevideli ani pri vtákoch, ani pri dinosaurov. Fosília malého opereného dinosaura, ktorý žil pred 160 miliónmi rokov, je záhadou - pretože nie je jasné, ako a či vôbec vedel lietať.

Pomenovali ho preto I-čchi, čo v niektorých čínskych dialektoch znamená zvláštne krídlo. Nový druh opisuje štúdia zverejnená v magazíne Nature.

Neúplný exemplár

Z oboch zápästí trčala I-čchiovi trinásťcentimetrová kosť, ktorá držala alebo umožňovala ovládať krídelné blany, podobné tým u netopierov či u lietajúcich veveričiek. Na kostiach objavili vedci aj kúsky tkaniva.

Na základe jediného neúplného exempláru (našli sa iba obe ruky, lebka a torzo) sa však nedá určiť, či tvor iba plachtil, vedel svojpomocne lietať, alebo obmieňal tieto dva druhy pohybu.

Perie by mu podľa Nature pri lietaní nepomohlo, pretože jeho telo pokrývali pevné štetinky, ktoré sa líšili od aerodynamických štruktúr dnešných vtákov.

Nový druh dinosaura mal pravdepodobne príliš slabé svaly, ktoré by potreboval na lietanie. Ak by to však dokázal, jeho schopnosť letu by sa vyvinula nezávisle od lietajúcich pterosaurov, ktoré tiež využívali krídelné blany.

Krídlami nemával?

Ornitológ Richard Prum pre magazín New Scientist označil I-čchia za bizarné stvorenie a paleontológ Kevin Padian dokonca vylučuje, že by tvor mával krídlami.

"Nevieme či I-čchi krídlami mával, alebo len plachtil, prípadne oboje, ale určite sa mu vyvinulo krídlo, ktoré je jedinečné v kontexte prechodu dinosaurov na vtáky," zhŕňa pre New Scientist paleontológ a vedúci autor štúdie Sing Su.

