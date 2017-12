Na novom Windows 10 pobežia aplikácie z Androidu aj iOS

Nový operačný systém bude otvorený vývojárom, ktorí už majú úspešné aplikácie na ostatných platformách.

30. apr 2015 o 13:08 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Vývojári aplikácií budú mať cestu k novému systému Windows 10 ľahšiu. Microsoft tvrdí, že im poskytne nástroje, vďaka ktorým budú môcť svoje doterajšie projekty v krátkom čase upraviť tak, aby bežali na mobiloch, tabletoch a počítačoch s novým systémom.

Podľa magazínu Mashable to platí pre tých, ktorí doposiaľ vyvíjali svoje softvér na platformách Android a iOS. Vývojárske nástroje si poradia s Javou a C++ používanými pre Android aplikácie a objektovým C pre iOS. Drobné úpravy a nastavenia majú byť nenáročné a podľa doterajších skúseností fungujú spoľahlivo.

Microsoft sa týmto krokom snaží vytvoriť prostredie, v ktorom sa používatelia nebudú môcť sťažovať na to, že nemôžu používať svoje obľúbené aplikácie. Súčasne chce, aby sa o jeho platformy zaujímali vývojári s nádejou, že sa dostanú k novým skupinám používateľov.

Microsoft má s Windows 10 veľké plány a očakáva silný presun používateľov starších systémov na novú platformu. Hoci doposiaľ nič nenaznačuje, že by sa výrobcovia smartfónov a tabletov za novým Windowsom hrnuli, budúcnosť môže byť iná. Všetko záleží na podmienkach, ktoré pre nich firma vytvorí.

Nie je tajomstvom, že lídrom Androidu je Samsung, kým mnohí ostatní výrobcovia dlhé roky politiku Google v súvislosti s operačným systémom kritizujú. Chýba im možnosť riadiť jeho vývoj či konfigurovať systém vo svojich zariadeniach tak, aby neniesol ťarchu služieb Google.