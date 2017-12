Ukázali hrebene z ľudských vlasov, môžu byť materiálom budúcnosti

Anglickí dizajnéri vnímajú ľudské vlasy ako nový udržateľný prírodný zdroj.

1. máj 2015 o 10:00 Dominik Holič

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Ako budeme v budúcnosti vnímať luxus? Londýnske dizajnérske štúdio Studio Swine dáva ako príklad hrebene vyrobené z ľudských vlasov naložených v živici.

Podľa magazínu New Scientist si materiál vymysleli autori hrebeňov sami, pričom sa inšpirovali Čínou, ktorá je najväčším vývozcom ľudských vlasov na svete.

Vlasy považujú za prírodný zdroj, ktorého dostupnosť sa zvyšuje vďaka rastúcej svetovej populácií.

V budúcnosti by mohol byť takýto materiál udržateľnou náhradou za klesajúce zásoby iných prírodných zdrojov, napríklad dreva.

Hrebene z ľudských vlasov spolu s ďalšími víziami vystavili na výstave What is luxury? v londýnskom múzeu Victoria and Albert.