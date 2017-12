Poškodená vesmírna loď zhorí v atmosfére na budúci týždeň

Nákladná vesmírna loď, nad ktorou stratili ruskí inžinieri kontrolu, zhorí v atmosfére už na budúci týždeň.

30. apr 2015 o 10:45 TASR

MOSKVA, BRATISLAVA. Ruská nákladná vesmírna loď Progress M-27M stále neprijíma povely z riadiaceho strediska. Misa v súčasnosti nekontrolovateľne rotuje na orbite a čoskoro vstúpi do atmosféry Zeme, v ktorej zhorí. Zásoby na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS nedoručí.

Podľa odborníkov by sa mal tento vstup do atmosféry odohrať niekedy počas budúceho týždňa, medzi utorkom a štvrtok. Tvrdí to ruská kozmická agentúra Roskosmos.

Nedarí sa skontaktovať

Jej Centru riadenia letov sa v noci zo streda na štvrtok opäť nepodarilo nadviazať kontakt s nákladnou loďou. Progress na pokyny zo Zeme nereaguje a naďalej letí v nekontrolovateľnom režime, rotujúc okolo vlastnej osi.

Loď s nákladom by mala pri svojom vstupe do atmosféry zhorieť, ale predpokladá sa, že časť úlomkov môže dopadnúť aj na zem - i keď veľkú časť dopadovej plochy bude tvoriť oceán.

Agentúra TASS v noci informovala, že za uplynulých 24 hodín zostúpila loď o sedem kilometrov a momentálne sa pohybuje po orbite s perigeom 193 kilometrov a apogeom 255 kilometrov.

Problémy od začiatku

Mimoriadna situácia nastala v utorok, keď sa Progress po štarte z Bajkonuru dostal zo zatiaľ neznámych príčin na nesprávnu obežnú dráhu. Následne sa nemohol spojiť s Medzinárodnou vesmírnou stanicou ISS.

S loďou, ktorá viezla na ISS 2,4 tony paliva a zásob, sa následne prerušilo spojenie. Podľa expertov ruskej agentúry Roskosmos sa lodi neotvorili navigačné a vysielacie antény. Na Zem tak neprichádzajú žiadne letové údaje a palubné systémy neprijímajú ani povely z riadiaceho strediska.

V súčasnosti sa predpokladá, že problémy mohla spôsobiť explózia pri oddelení tretieho stupňa nosnej rakety. Závery vyšetrovania však budú známe v polovici mája.