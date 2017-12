Vesmírna loď Progress sa nedá ovládať, zhorí v atmosfére

Zásobovacia loď sa dostala na nesprávnu obežnú dráhu a znemožnila bezpečné zakotvenie na Medzinárodnej vesmírnej stanici.

29. apr 2015 o 18:19 Dominik Holič

V pôvodnom texte bolo niekoľko nepresností, za chyby sa ospravedlňujeme.

BRATISLAVA. Ruská vesmírna agentúra už vzdala snahu o kontrolu pohybu nákladnej lode Progress, s ktorou stratila v utorok kontakt.

Loď zlyhala a začala rotovať okolo svojej osi krátko po vstupe na obežnú dráhu Zeme, kam viezla zásoby pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

Progress sa dostal na nesprávnu orbitu a úplne tak znemožnil bezpečné zakotvenie na ISS. Médiám to potvrdil vedúci Roskozmosu Igor Komarov.

Zásobovacia misia je už podľa denníku The Telegraph považovaná za neúspech, ktorý bude stáť viac ako 45 miliónov eur.

Vesmírna loď podľa denníka The Guardian pravdepodobne celá zhorí v atmosfére, no môže to trvať pár dní až dva týždne.

Aj keď nie je jasné, kedy a nad ktorou krajinou sa tak stane, je nepravdepodobné, že by úlomky nákladnej lode zasiahli nejakého človeka.

Kozmonauti na ISS sú v bezpečí a majú dostatok zásob do ďalšieho očakávaného doplnenia 19. júna.