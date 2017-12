Verejné obstarávanie je vlastne také placebo

Štátny ebay nešetrí, naopak vedie k predraženým a neefektívnym nákupom.

29. apr 2015 o 18:03 Peter Celec

Čo urobíte, keď ste hladný? Väčšina z nás by asi išla do najbližších potravín a kúpila si niečo na jedenie. Ak by ste tam zistili, že predávajú rožky za euro, zrejme by ste išli do iného obchodu.

Ale ak by stáli sedem namiesto šesť centov, asi by ste ten cent oželeli, lebo ste hladný a nemáte čas pre jeden cent hľadať ďalšie potraviny. Bolo by to racionálne zváženie úžitku za vyššiu cenu.

Úplne inak by ste sa však museli rozhodovať ako vedec s grantom, ktorý musí nakupovať cez verejné obstarávanie. Museli by ste získať oficiálne cenové ponuky od potenciálnych dodávateľov.

Obchodné reťazce, kde všetci nakupujeme, sa na nejaké verejné obstarávanie môžu vykašľať, takže dodávateľmi budú firmičky, ktoré vznikli len pre verejné obstarávanie. Tie ponúknu čokoľvek, ale oveľa drahšie.

U nás drahšie

Museli by ste nakupovať cez ten štátny ebay a dúfať, že ste v podmienkach nezabudli napísať, že rožky nemajú byť staré, tvrdé, plesnivé, lebo tie budú asi lacnejšie.