Uber odštartuje expresnú donášku jedál

Bez dlhého čakania prinesie poslíček obed do desiatich minút.

29. apr 2015 o 11:28 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Ťuknete prstom do mobilu a do desiatich minút vám poslíček prenesie obed, ktorý ste si vybrali z ponuky. Hoci to vo veľkých metropolách s dopravnými zápchami môže znieť nereálne, Uber tvrdí, že to spoľahlivo zvládne.

Zámer je podľa magazínu Wired jednoduchý. Vodiči budú do temperovaných škatúľ vo svojich automobiloch brať od zmluvných reštaurácií navarené pokrmy priebežne, aby ich mohli bez čakania rozvážať zákazníkom.

Namiesto toho, aby reštaurácia v momente kliknutia ešte len začala pracovať na porcii, už bude vopred naložená v automobile.

V porovnaní so 45-minútovým štandardom to môže skrátiť čakanie na minimum, čo dáva Uberu nádeje na početných zákazníkov. Hoci sa firma špecializuje iba na logistiku a rozvoz, získa nové príjmy zo segmentu gastronómie.

Nová služba UberEATS má však priniesť aj komfort navyše. Keďže pri objednávke sa zaznamenáva aj poloha klienta – rovnako ako pri objednávke osobnej prepravy – vodič dovezie objednané porcie priamo na miesto, hoci by ním bola lavička v parku.

Novinka štartuje v New Yorku a Chicagu, pričom vyplýva zo skúseností, ktoré firma experimentálne zozbierala v Barcelone a Los Angeles.

Analytici sú presvedčení, že v tomto trhovom segmente je stále dosť priestoru pre nové firmy.