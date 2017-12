Vesmírna loď Progress rotuje okolo svojej osi a hrozí jej zánik

Kozmickej nákladnej misii sa neotvorili navigačné antény a loď neovládateľne rotuje. Kozmonauti však majú dostatok zásob.

29. apr 2015 o 9:01 TASR

MOSKVA. Ruskej nákladnej vesmírnej lodi Progress, ktorá sa v utorok po štarte k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) z kozmodrómu Bajkonur dostala do vážnych problémov, hrozí zánik.

Loď, ktorá mala šesť hodín po štarte doraziť k ISS, sa vymkla spod kontroly, nemá kontakt s riadiacim strediskom na Zemi a neovládateľne rotuje okolo svojej osi.

Navyše sa nachádza na síce bezpečnej, ale nesprávnej obežnej dráhe. Pravdepodobne tak zásobovacia misia zhorí v atmosfére.

Ručné navedenie k stanici je rizikové

Ruskému letovému stredisku sa v súčasnosti nedarí nadviazať kontakt s kozmickou loďou. Nedarí sa ani zastaviť rotáciu lode okolo jej osi a stabilizovať ju.

Ručné navedenie Progressu na pripojenie k ISS sa odborníkom javí ako príliš rizikové - mohlo by to totiž ohroziť životy posádky ISS i samotnú ISS.

Za najpravdepodobnejší sa preto v súčasnosti označuje variant, pri ktorom nákladná loď bude postupne znižovať svoju obežnú dráhu a potom zhorí v atmosfére Zeme.

K mimoriadnej situácii došlo k utorok, keď sa Progress po štarte z Bajkonuru dostal zo zatiaľ neznámych príčin na nesprávnu orbitu.

Kozmonauti majú dostatok zásob

S loďou, ktorá viezla na ISS 2,4 tony paliva a zásob, sa prerušilo spojenie. Podľa expertov ruskej agentúry Roskosmos sa lodi neotvorili navigačné či vysielacie antény.

Na Zem tak neprichádzajú žiadne letové údaje a palubné systémy neprijímajú ani žiadne povely riadiaceho strediska.

Na ISS je momentálne šesť kozmonautov. Tí však majú dostatok zásob aj pre prípad neúspechu misie nákladnej lode Progress, informovala agentúra DPA.

Ak by k tomu došlo, pre Rusko by bol tento neúspech nepríjemný aj politicky. Let Progressu mal byť príspevkom k oslavám 70. výročia víťazstva Červenej armády nad nacistickým Nemeckom. Čelo rakety zdobilo vyobrazenie Radu Veľkej vlasteneckej vojny a stuhy sv. Juraja, ktoré sú v Rusku symbolom vojenskej cti.