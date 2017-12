Ako si vybrať televízor na hokejové majstrovstvá (tipy a triky)

Veľká uhlopriečka, rýchla odozva, dobré pozorovacie uhly a poriadny zvuk. Vybrať najlepší televízor na majstrovstvá v hokeji nie je jednoduché.

29. apr 2015 o 9:30 Matúš Paculík

Zabudnite na zbytočné 3D technológie, či nevyužiteľné Smart TV. Moderný televízor má mať čo najlepší a maximálne plynulý obraz so spotrebou menšou, ako pri klasickej žiarovke.

Aká veľkosť je správna?

Pri výbere veľkosti obrazovky sa orientuje podľa svojej obývačky, konkrétne od vzdialenosti vašej hlavy od televízora. Odborníci odporúčajú vynásobiť túto hodnotu konštantou 0,535, výsledkom je maximálna vhodná uhlopriečka. Napríklad, pri pozeraní zo vzdialenosti dvoch metrov je vhodný 42 palcový televízor.

Do bežnej panelákovej obývačky sa preto hodia väčšie modely, výnimkou nie sú televízory s 55- a viacpalcovou uhlopriečkou. Našťastie, cena neustále klesá a takýto veľký model si dnes kúpite už za 600 eur.

S nárastom uhlopriečky by mali stúpať aj vaše nároky na kvalitu prijímaného signálu. Klasické digitálne vysielanie je vhodné len pre menšie uhlopriečky, čokoľvek nad 32 palcov si zaslúži aspoň HD kvalitu.

Kúpou modelu so 4K rozlíšením si zatiaľ veľmi nepomôžete. Na Slovensku je a ešte aj chvíľu bude problém s obsahom a preto stojí za zváženie, či sa viac neoplatí investícia do kvalitného Full HD panela, ako do priemerného 4K.

Zabudnite na krivú obrazovku

Nie všetko z marketingových materiálov vyzerá úchvatne aj naživo. Televízory so zahnutou obrazovkou pôsobia krásne, zaujímavo a dokonca majú svoj význam v prípade, ak si často vychutnáte akčných film.

Naopak, pri športových prenosoch je ich význam nulový, dokonca v niektorých prípadoch sú horšou voľbou. Stačí totiž, ak sa vás pred obrazovkou zíde viacero. Potom tí, čo sedia na boku, nebudú mať zo sledovania veľký zážitok.