Google bude kupovať patenty, môže získať technologické výhody

Boj o trh môže preliať peniaze z vreciek veľkých firiem do rúk drobných vývojárov.

28. apr 2015 o 9:27 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Má to byť internetová tržnica nápadov, ktoré by mohli zmeniť svet. Kým drobní vývojári a konštruktéri môžu vďaka nej získať peniaze predajom svojich patentov, Google môže do svojho portfólia získať ohromný technologický potenciál.

Všetko bude podľa agentúry AFP prebiehať na internete od 8. do 22. mája s tým, že všetky obchody by sa mali uzavrieť do konca augusta. Google si prezrie ponuky s cenovkami a odkúpi tie, ktoré ho zaujmú.

Ide o prvý raz, čo sa niektorá z firiem pokúsila osloviť drobných vývojárov, konštruktérov a návrhárov. Do úvahy pripadajú všetky, ktoré sú registrované v USA a ponúkne ich predajca s domácou daňovou registráciou.

Google sa netají tým, že chce vyzbierať podnety, ktoré by sa možno v podmienkach ich tvorcov nikdy nedočkali realizácie pre obmedzený kapitál.

Súčasne však akciu označuje za experimentálnu, pretože nik s predstihom netuší, ako to celé dopadne.

Firma v posledných rokoch výrazne rozšírila svoje pôsobenie na trhu. Angažuje sa v robotike, automatizácii, autonómnych systémoch, telekomunikáciách, energetike a všetkých odboroch, ktoré súvisia s technologickým pokrokom. Zameriava sa na všetky segmenty, ktoré sa dotýkajú más každodenných spotrebiteľov.

Hoci zámerom patentového práva je ochraňovať revolučné myšlienky vynálezcov a zlepšovateľov, obchodná prax posledných rokov ukazuje, že sa stali pevnou súčasťou obchodných stratégií firiem.

Využívajú ich pre brzdenie rozmachu konkurencie, ale aj ako zdroj stabilných príjmov, ktoré pochádzajú z tržieb ich rivalov.