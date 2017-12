Zem získala nový neznámy mesiac. Ukázalo sa, že omylom

Zem mohla mať nový mesiac. Omylom však zamenili vesmírny teleskop za prirodzený satelit.

28. apr 2015 o 9:30 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Objavili ho 27. apríla. Teleso dostalo označenie 2015 HP116 a podľa astronomických výpočtov sa táto drobná planétka mala nachádzať v systéme Zem-Mesiac prinajmenšom do roku 2019. Z telesa by sa tak stal ďalší prirodzený satelit našej planéty.

Objav získaný vďaka havajskému ďalekohľadu Pan-STARRS však má iba jeden problém: astronómovia neobjavili žiaden metrový mesiac Zeme.

Omylom si teleso pomýlili s európskym vesmírnym observatóriom Gaia. Jeho úlohou je pozorovať okolie našej slnečnej sústavy a mapovať hviezdne systémy v Mliečnej ceste. Výsledkom bude presná trojrozmerná mapa astronomických objektov v našej galaxii.

Medzinárodná astronomická únia napokon po trinástich hodinách svoj „objav“ stiahla a priznala si chybu.

To však neznamená, že okolo našej planéte neobiehajú ďalšie satelity. Odhaduje sa, že ich môžu byť až stovky – objektov, ktoré sú gravitačne previazané so Zemou či so sústavou Zem-Mesiac.

„Takéto objekty jestvujú, len nanešťastie tento nebol jeden z nich,“ priznal pre magazín New Scientist Gareth Williams, ktorý nový mesiac-nemesiac opísal.

Vedci priznávajú, že satelit sa javil menej jasným, než by mal. To ich zmiatlo pri výpočtoch, pri preverovaní sa však rýchlo ukázalo, že sa jedná o objekt, ktorý do kozmu poslal človek.