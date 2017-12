Silent Hill 2 - des, hrôza a mráz na chrbte

Je koniec závistlivým pohľadom vrhaným smerom k majiteľom PS2, ktorí si mohli Silent Hill 2 vychutnávať už viac než rok. Jeden z najlepších „survival horrorov“ konečne dorazil aj na obrazovky osobných počítačov, a tak nám neostáva nič iné, len sa d

8. jan 2003 o 9:20 Ondrej "Ondrew" Gabriš

Je smerom k ktorí si Silent Hill 2 už viac než z najlepších dorazil aj na a tak nič len sa duševne pripraviť na des a hrôzu, ktorú v sebe ukrýva. Darmo som si pred spustením hry hovoril, že po PC trilógii Resident Evil, trilógii Blair Witch a čerešničkou na torte – nezabudnuteľnému hororu Undying, ma už nič nevystraší. Omyl. K zmieňovaným kráľom hororových hier bez akýchkoľvek zaváhaní pripájam aj Silent Hill 2.

Hlavný hrdina, James Sunderland, jedného dňa dostal list od svojej manželky Mary, v ktorom ho prosí, aby za ňou do mestečka Silent Hill. Hm, iste si poviete, že na tom nie je nič zvláštne, však? Máte pravdu, no problém je v tom, že jeho milovaná Mary je už tri roky mŕtva. Zamrazilo vás? Kľud... to najhoršie vás ešte len čaká. Jamesovi totiž list dodal istú dávku nádeje, a tak sadol do auta a zamieril k Silent Hill. Mary v liste napísala, že bude Jamesa čakať na ich „zvláštnom mieste“. Lež, ktoré konkrétne miesto mala na mysli? Celé je to nanajvýš zvláštne. Na začiatku hry sa ocitnete pri vjazde do mestečka, kde si v krátkosti zaspomínate na časy minulé a napokon sa s mapou v ruke vydáte napospas večne temným uliciam Silent Hill. Studená hmla spolu s vetrom vás bičujú do tváre, cítite, že „čosi“ nie je v poriadku. S hrôzou hľadíte na krvavé fľaky na ceste a uprostred hustej hmly na moment zahliadnete postavu. Alebo to bol len tieň? Odniekiaľ k vám doľahli čudné zvuky. Kde sú všetci obyvatelia mestečka? Ste tu sami? Otázku by bolo lepšie nechať bez odpovede a zmiznúť skôr, než hmla odkryje to, čo veľmi dômyselne zahaľuje. Túžba po poznaní a najmä láska k Mary je však silnejšia. Des, strach, mrazenie a hrôza tak nájdu svoje miesto. To miesto sa volá Silent Hill.

Grafika: 10 / 10

Vizuálnej stránke Silent Hill 2 niet skutočne čo vytknúť. Každá lokácia má svoj vlastný (riadne depresívny) charakter a predstava, že by som sa na danom mieste mal ocitnúť v reálnom živote, je strašná. Prvé, čo ma náramne prekvapilo, bola animácia a grafické zobrazenie postáv. Všetky sú nadesignované s veľkým citom pre detail a detailnosť sa prejavuje v podstate na každom kroku hry. Neveriacky som hľadel i na hmlu a dokonale sa v nej vyžíval. Musím priznať, že precíznejšie, resp. realistickejšie spracovanie som dodnes v žiadnej PC hre nevidel.

Na všemožné kreatúry je radosť hľadieť – ehm, chcem tým povedať, že ich bizarnosť skutočne nepozná hraníc a pri niektorých príšerách som len neveriacky krútil hlavou.

Medzi ďalšie perličky považujem odrážanie postavy a predmetov od zrkadiel, ako i od vodnej hladiny. K tomu si ešte pridajme perfektné videá, ktoré sa absolútne nenútene prepínajú z herného módu do videa a naspäť. Celá hra je väčšinou zahalená do tmy, ktorá prehlbuje desivú atmosféru, no James má k dispozícii baterku. Tá sa stane vašim dôverným priateľom a zároveň i nepriateľom. V niektorých momentoch totiž dokáže na stenách vytvoriť mimoriadne nepríjemné tiene, takže vám veľmi rýchlo stúpne krvný tlak.

V neposlednom rade musím vyzdvihnúť absolútne geniálny prvok, ktorý má v PC hrách zrejme premiéru. Ide o tzv. Noise Effect ukrytý v menu pod grafickými nastaveniami. Vytvára na obrazovke mierne zrnenie a stará sa i o zvukové ruchy. Dané zrnenie je možné prirovnať k filmovému efektu, ktorý je k dispozícii napr. pri prehrávaní DivX filmov. Toto zdanlivé rušenie obrazu akoby oživovalo všetky textúry a prostredie. Predmety, ako i postavy, pôsobia skutočne mimoriadne realisticky.

Interface: 7 / 10

Tí z vás, už majú za sebou aspoň jeden diel Resident Evil zrejme nebudú mať s ovládaním problémy, aj keď v niektorých okamihoch je trochu neohrabané. Hra sa ovláda len pomocou klávesnice (prípadne gamepadu), myš si tentoraz oddýchne. Defaultné rozloženie klávesov sa nebojím označiť za štandardné a časom preverené, napokon v časoch DOOM I & II boli šípky hojne používané, tak prečo sa k nim nevrátiť? V prípade potreby však nie je problém všetky klávesy zmeniť dľa vlastného uváženia.

Väčší problém vám bude istotne spôsobovať kamera, ktorá je vo väčšine prípadov vo vzduchu „zavesená“ vskutku nevhodne. Neraz som pri hraní na adresu kamery z úst vypustil niekoľko miernych nadávok, no očividne to nepomohlo, takže to ani neskúšajte :). Jedinou útechou (a aj to dosť slabou) sa pre mňa stal kláves S, ktorý slúži na manuálne prepínanie pohľadu kamery za chrbát Jamesa. Na automatickú kameru sa teda rozhodne nespoliehajte.

Hrateľnosť: 10 / 10

Ach, toto je skutočne hráčska lahôdka, ktorá z hľadiska hrateľnosti pôsobí ako niekoľkoposchodová torta obsypaná marcipánom, jahodami a šľahačkou. Nielenže dobre vyzerá, ale i výborne chutí. Chcem tým povedať, že Silent Hill 2 je oku lahodiaca gameska s parádnou hrateľnosťou. Ak si k nej raz sadnete vstanete až vo chvíli, keď si po vás prídu páni v bielych plášťoch od docenta Chocholouška alebo dôjde k výpadu elektrického prúdu. Príbeh sa totiž priebežne mierne komplikuje a zároveň i odhaľuje, takže budete mať neustále motiváciu postupovať v hre ďalej a ďalej.

Nezabúdajme na fakt, že Silent Hill 2 je okrem akcie i adventúra, preto počas postupu jednotlivými lokáciami budete permanentne narážať na rôzne hádanky. K ich riešeniu sú vždy k dispozícii viac či menej nápadné nápovedy a musím priznať, že niektoré mi dali skutočne zabrať. Je pochopiteľné, že po ceste zbierate aj rôzne predmety a práve tie sa často stávajú stredobodom pozornosti pri riešení hádaniek. Predmety z inventára vám veľakrát pomôžu posunúť dej o kus ďalej (napr. získaním kľúča k zamknutým dverám a pod.). Po ceste sa vám pod ruky dostanú i rozličné zbrane, za všetky stačí hádam spomenúť motorovú pílu, pištoľ alebo brokovnicu. Každá z nich Jamesovi zabezpečí bezpečnejší priechod lokáciami a zároveň za ním zanechá hromadu definitívne neživých živých mŕtvol.

V súvislosti s lokáciami rád spomeniem napr. priam idylickú prechádzku malebným cintorínom zahaleným v nepreniknuteľnej hmle, putovanie ulicami Silent Hill, blúdenie temnými a špinavými apartmánmi alebo návštevu nemocnice (nie tej na okraji mesta ;). dno miesto pôsobí depresívnejšie než druhé.

Počas hry istotne oceníte mapu, ktorá automaticky zakresľuje vašu polohu, ako i prebádané časti a tie následne zakresľuje na papier. Okrem mapy sa vašim pomocníkom stane pokazené rádio, ktoré však vždy pri priblížení sa k akejkoľvek príšere začne šumieť, čím vás upozorní na hroziace nebezpečenstvo.

Nesmiem zabudnúť spomenúť aj živé, zdôrazňujem slovíčko ŽIVÉ, bytosti, ktoré výrazne prospievajú k atmosfére hry. Najmä keď spočiatku vôbec netušíte z akého dôvodu sa v tom prekliatom meste vlastne nachádzajú.

Autori nás však obdarili ešte jedným bonusovým darčekom. Okrem hlavného príbehu si totiž môžeme zahrať aj jeden miniscenár, kde hrá hlavnú rolu Marie (jedna zo spomínaných živých bytostí). Podstatné je, že samotní autori neodporúčajú hrať daný scenár pred dokončením hlavného príbehu. Dôvod je prostý: nechápali by ste všetky súvislosti.

Multiplayer

Hra nepodporuje hru viacerých hráčov.

Zvukové efekty: 10 / 10

Zvukové efekty bývajú jedným z najdôležitejších prvkov hororových hier, pretože práve zvuky dokážu človeka vydesiť viac, vizuálne stvárnenie samotného Zla. Darmo – stále platí, že najviac sa bojíme toho, čo nevidíme, ale pritom počujeme. Práve vtedy pracuje fantázia na plné obrátky. Toto je jedno zo základných pravidiel dobrého hororu, na ktoré prišiel majster Hitchcock pred mnohými desaťročiami a platí dodnes. V Silent Hill 2 každú chvíľu počujete nejaké nepríjemné, hrôzu naháňajúce pazvuky. Po ich pôvode sa radšej ani nebudete snažiť pátrať. Prichádzajú vždy v tú pravú chvíľu a dokážu dokonale nahlodať vaše duševné rozpoloženie. Vrelo odporúčam hrať hru so slúchadlami – vtedy zamrzne úsmev aj tomu najväčšiemu skeptikovi.

Hudba: 9 / 10

Napriek tomu, že v Silent Hill 2 sa nestretneme s klasickým herným soundtrackom, ktorý by sme si pokojne radi vypočuli aj na samostatnom CD, hudobné podmazy tu maximálne spĺňajú svoj účel. Zväčša znejú len pomerne krátke loopované melódie, no hudobník si na nich dal skutočne záležať. Najhoršie je, že občas sa depresívne a ubíjajúce melódie začnú ozývať aj v miestach, kde sa napokon nič hrozné neudeje. V podobnej chvíli sa pripravujete na najhoršie, srdce bije ako zvon, čakáte útok nejakej krvilačnej príšery a... nestane sa . Krása. Tomu hovorím totálne desivá atmosféra a zároveň sila hudobného ducha. Mám však jednu výčitku – podobných melódií, či skôr nepozemských spletí tónov, by v hre mohlo byť .

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Obtiažnosť je priamo úmerná nastaveniu pred spustením samotnej hry. Na začiatku si zvolíte obtiažnosť akčných častí hry (tých je rozhodne dosť), ako i zložitosti riešenia hádaniek v adventúroidných úsekoch. Podotýkam, že pri hádankách je nastavenie obtiažnosti odlišné predovšetkým v množstve indícií, ktoré vás dovedú k správnemu riešeniu. Preto ak nemáte chuť na príliš namáhavé premýšľanie, nastavte si obtiažnosť na EASY. Príšery reagujú vcelku inteligentne, ak sa tak dá nazvať konanie zombií a iných neľudských stvorení. Výhodou pre Jamesa je však ich pomalosť pri kráčaní, že často im môžete jednoducho a krátko utiecť bez toho, aby ste s nimi bojovali. Väčšina z nich má totiž pomerne tuhý koreň a jedna z najčastejšie sa objavujúcich príšer sa dokonca po páde k zemi začne rýchlo plaziť a napokon opäť vstane. Únikom si teda môžete ušetriť kopu streliva. Potešilo ma, že sa netvorom nestával klasický problém mnohých hier – zasekávanie sa do stien. Tu kráčajú po vymedzenej dráhe (pr. chodbe) bez problémov.

Záverečný verdikt: 9 / 10

Každý kto chce zažiť množstvo desivých chvíľ pri jednej z hororových akčných adventúr všetkých čias, má jedinečnú príležitosť. Sit Hill vás určite nesklame a po jeho dohraní budete možno túžiť po týždni strávenom niekde v kľude a tichu horských strání, kde vám budú robiť spoločnosť akurát veveričky a ďatle. Avšak pozor... mám akýsi vtieravý pocit, že a stromom čosi mihlo. Bol to iba tieň? Mno, neviem, ale myslím si , že poračovanie tohto „scenára“ asi predvídate... Tomstvo vás nájde vše.