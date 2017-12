Links 2003 - golfový simulátor od Billa Gatesa

Ak by som mal byť presnejší, tak túto hru samozrejme nevyrobil sám veľký Bill, ale jeho chlapi a možno aj ženy z firmy Access. Takže okrem výrobcu nám podtitulok mierne naznačil, o akú hru nám vlastne ide - o simulátor v našich končinách nie veľmi populár

neho golfu.

Napriek tomu, že je to pomerne nie obľúbený šport, hra je (na moje veľké prekvapenie) chytľavá a pre niekoho sa môže stať dokonca aj návykovou. To je fakt! Links 2003 je hra na odreagovanie, keď už vás začne bolieť hlava od stáleho zabíjania a podobne. No aby ste vlastne vedeli, ako táto hra vlastne vyzerá, tak začneme pekne od začiatku. Potom, čo hru horko-ťažko spustíte (k tomu sa dostanem pri sekcii interface), vyberiete si golfistu. Na výber sú slávni aj slávne (no dúfam, že sú slávni, aj tak som žiadneho z nich nepoznal), ale aj neznámi a neznáme alebo inak vymyslení . Meno si môžete ponechať alebo vybrať vlastné, potom si nastavíte hlas, farbu oblečenia a môžete vo vytváraní hráča pokračovať ďalej. V ďalších sekciách si vyberiete, aké palice budete používať. Je ich tu slušná kopa a odporúčal by som nechať toto nastavenie tak ako je a nemeniť ho, lebo predpokladám, že sa do toho vyznáte asi tak, ako ja. Nastavíte si tiež obtiažnosť a typ odpaľovania. Na výber máte štyri typy. Každý je pre iný typ hráča a určite si každý nájde to pravé. Na jeden potrebujete dobré reflexy, aby ste stihli včas kliknúť na posuvník. Na druhý zas pevnú ruku, aby ste triafali presne a rýchly švih, aby ste strieľali ďaleko. Iný typ je zas úplne primitívny, kde stačí len kliknúť a golfista odpáli najlepšiu, akú vie. Tento posledne vymenovaný spôsob je síce jednoduchý, ale oberá hru o tú jedinú zábavu.

Presný návod na to, ako jednotlivými spôsobmi odpaľovať, vám dá tutorial, ktorý vás naučí aj ostatné základné veci, potrebné na hranie tejto hry. Na moje veľmi veľké šťastie, vám hra vždy vyberá tú najlepšiu palicu na danú situáciu.

Links 2003 ponúka tri druhy hry. Kariéru, rýchlu hru a tréning. Pričom najzaujímavejšia je asi kariéra, ako to už býva. Kampaň sa skladá z niekoľkých parkov. V každom parku je pekná hromada máp. Čo nám dáva naozaj pekne veľkú kopu levelov. Bohužiaľ, hra neobsahuje žiadny editor, čo je myslím si dosť smutné.

No ďalej sa toho už moc o tejto hre písať nedá, jedine, že by som vám opísal, ako golf vyzerá, ale to už asi každý vie. Takže nezostáva nič iné, ako prejsť na hodnotiacu časť. Tu ju máte.

Grafika: 7 / 10

Pri grafike sa chvíľu pozastavím, pretože tá ma dve stránky. Prvá stránka je váš vlastný golfista, ktorý je urobený na výbornú. Pekne, detailne zobrazený, výborne zvládnutý je hlavne po stránke animačnej. Na každú situáciu reaguje inak. S napätím drží zaťatú päsť, keď sa loptička kotúľa, poprípade kopne do trávy alebo sa neveriacky otočí, keď loptička jamku minie. No skrátka skutočná kvalita. Na druhej strane tu máme grafiku prostredia. Green, teda tráva na väčšie vzdialenosti vyzerá hrozne. Stromy tiež nie sú v bohvieakej kvalite. To isté sa dá povedať o vode, aj keď vyzerá pekne. To preto, že je to v podstate fotka vody skutočnej, ale je úplne statická. Skrátka je to len obyčajná suchá textúra.

Interface: 7 / 10

Začnem od úplného začiatku, teda keď som hru dostal. Najprv ma šokovalo, že nejaký obyčajný golfový simulátor je na 3 (!) cédečka a potom to, že tretie som v podstate ani nepotreboval. Inštalácia nepatrila k tým najkratším. Nikde som nenašiel nejaké nastavenie grafiky, rozlíšenie, detaily a podobne. Navyše som musel hru po druhom spustení hrať v okne. Pretože to robilo blik do windowsu, blik do hry, blik do windowsu... no skrátka Microsoft, čo viac k tomu dodať.

Hrateľnosť: 8 / 10

Snáď asi jedna z mála pozitívnych vecí na tejto hre. Hoci je to golfový simulátor, je to hra pomerne zábavná. Je to taká dobrá hračička na odreagovanie a upokojenie.

Zvukové efekty: 8 / 10

No, pardon, ešte tu máme jednu celkom svetlú stránku a tou sú zvuky. Potlesky divákov, štebot vtáčikov a komentáre golfistu. Dokonca máte ku každej mape nahovorený profesionálny komentár, čo je síce na nič, ale v konečnom zúčtovaní je to len plus.

Hudba: 7 / 10

Hudba hrá len občas, teda len v menu a občas ešte aj niekde inde, ale to len fakt občas. No a ako by som charakterizoval hudbu? Nečakajte nijaké licencované pesničky slávnych interpretov, ako to býva pri sérii NHL. Je to taká pohodová, jednoduchá hudbička, ktorá je len na to, aby sa nepovedalo.

Umelá ineteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Umelú inteligenciu by ste v tejto hre hľadali márne, pretože hráte v podstate sám. Po ostatných golfistoch sú tu len výsledky v tabuľkách, s ktorými sa môžete porovnávať. Po stránke obtiažnosti musím hru naozaj pochváliť. Na výber sú tri. Plus ešte si môžete vyberať spôsob, akým budete odpaľovať, čo je v podstate nastavenie obtiažnosti. Takže si vyberie aj úplný začiatočník, či asi všetci. Ale aj ten čo je v Links už pekne zabehnutý.

Záverečný verdikt: 7 / 10

A máme tu záverečný verdikt. Celkovo ide o kvalitnú hru, ktorá vám môže vyplniť vaše voľné chvíle. Bohužiaľ, asi nevyplní, keďže je to hra od Microsoftu, a to sú pekní zdierači, takže žiadnu extra nízku cenu hry nečakajte. Jedine, že by ste si hru kúpili nelegálne, ale to vari nikto z vás nerobí... ;)