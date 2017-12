Nové herné linky na druhý týždeň

8. jan 2003 o 8:30 Milo Gracík

Týždeň sa s týždňom stretol a opäť je tu päťka stránok s najhorúcejšími informáciami o aktuálnych herných hitoch.

Čo by ste povedali na ďalšie pokračovanie zo série Final Fantasy? Vravíte YES?! Tak sa potom môžete tešiť z akčnej verzie FF X so sexicou Yunou v hlavnej úlohe. Keď už sme u tých 2nd pokračovaní, viac než za zmienku stojí pokračovanie akčnej mecha strieľačky – Anubis is Back! Ďalšie druhé pokračovanie, na ktoré sa už určite všetci milovníci taktickej akcie netrpezlivo trasú sa opäť nesie v bojovom duchu špeciálnych jednotiek, "Skryto & nebezpečne". Rovnako nebezpečná ako po zuby ozbrojení komandos je aj krásna a elegantná Lara Croft, tentoraz nás prekvapí ako Anjel z temnôt. No a na záver si dáme do nosa trocha bizarnosti, šialenstva a riadnej akcie v podobe originálnej RTS s kopcom rozkošných smrtiacich zvieratiek.

Final Fantasy X – 2

www.playonline.com/ffx2/index.html

Zone Of The Enders: 2nd Runner

www.konamijpn.com/products/zoe2/english/index.html

Hidden & Dangerous 2

http://handd2.godgames.com

Tomb Raider: Angel Of Darkness (novinka)

www.tombraider.com

Impossible Creatures

www.microsoft.com/games/impossiblecreatures/