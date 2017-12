Vedci odhalili, prečo sa pes stal najlepším priateľom človeka

Ukázali mechanizmus, vďaka ktorému ľudia milujú psov. Podobne mohla prebehnúť domestifikácia týchto zvierat.

27. apr 2015 o 17:49 Denisa Ballová

Hneď ako k nim prišiel, mal nevídané výhody. Mohol sedieť v aute vedľa šoféra, tráviť Štedrý večer vyvalený pod vianočným stromčekom alebo na Silvestra byť natiahnutý pred rodinným kozubom.

V meste ho po mene poznal každý a deti naň kričali už z konca ulice. Mal ideálny psí život.

Nebola to náhoda, že sa stal miláčikom každého člena rodiny bez ohľadu na vek. V Japonsku totiž zistili, že kľúč k otázke, prečo je pes najlepším priateľom človeka, sa ukrýva v hormóne.

Podľa štúdie v magazíne Science majiteľom psov stúpla hladina oxytocínu, keď sa im zvieratá zadívali do očí.

To isté sa deje v mozgu matiek, keď sa im deti dívajú do očí, pričom rovnaké je to aj v prípade detí, ak im do očí pozerajú ich mamy. Takáto pozitívna spätná väzba vytvára silné citové puto medzi matkou a dieťaťom v čase, keď to dieťa nedokáže vyjadriť iným spôsobom.

Z vlkov psy

Takefumi Kikusui skúma správanie zvierat na univerzite Azabu v japonskom meste Sagamihara. Chcel zistiť, či čosi podobné náhodou neplatí aj medzi človekom a jeho psom.

„Milujem svoje psy a vždy som mal pocit, že sú skôr mojimi partnermi ako domácimi zvieratami,“ uviedol podľa Science. „Začal som preto rozmýšľať, prečo sú také blízke ľuďom. Prečo sú s nami tak tesne spojené?“

Podľa jeho štúdie má vzťah psa a človeka základ v biologickom mechanizme, ktorý posilňuje väzby existujúce medzi ľuďmi a psami - odkedy sa tieto zvieratá domestifikovali.

Kedy však proces domestifikácie nastal? S jednou z najrozšírenejších teórií prišiel v roku 1907 Francis Galton. Tvrdil, že psy sa medzi ľudí dostali prostredníctvom vĺčat, ktoré chytili predkovia ľudí a priniesli ich do tábora, kde sa z nich stali domáci miláčikovia.

Táto hypotéza prevládala medzi vedcami niekoľko desaťročí. Nakoniec však od nej odborníci upustili. Zhodli sa totiž, že z malého vĺčaťa