Pomohol ohnivý meteor rozšíriť kresťanstvo?

Vidinu svätého Pavla mohol spôsobiť nebeský úkaz, aký sa objavil pred rokmi aj nad Čeľabinskom.

25. apr 2015 o 0:00 Dominik Holič

BRATISLAVA. V roku 2013 mohli ľudia nad ruským mestom Čeľabinsk vidieť na nebi svetelný úkaz v podobe ohnivej gule. Podobný jav sa pravdepodobne objavil aj začiatkom prvého storočia v okolí Sýrie.

Spoluzakladateľ Inštitútu planetárnych vied v arizonskom Tuscone William Hartmann tvrdí, že takýto objekt vstupujúci do atmosféry Zeme mohol významne prispieť k rozšíreniu kresťanstva.

Pavol a nebeský úkaz?

Na ceste do Damašku mohol svetelný úkaz na oblohe pozorovať aj muž menom Šavol, ktorý pri pohľade na "svetlo žiarivejšie ako slnko" počul Ježišov hlas.

Jeho skúsenosť opisujú viaceré biblické texty, pretože protikresťanského farizeja obrátila na Kristovho následovníka, ktorý prijal meno Pavol.

Považuje sa za kľúčového šíriteľa rodiaceho sa kresťanstva, ktorý svojim učením na cestách okolo Stredozemného mora formoval novú podobu viery. Dovtedy bola pravdepodobne iba relatívne bezvýznamnou odnožou judaizmu.

Hartmann vidí podobnosti v opisoch tejto udalosti s bolidom nad Čeľabinskom. "Máme pozorovateľné dáta, ktorá sa zhodujú so záznamami z prvého storočia," uvádza pre magazín New Scientist.

Pavol podľa dostupných záznamov dočasne oslepol, kým uvidel pravdu. Hartmann si myslí, že sa v tomto prípade nemusí jednať o metaforu.

Niečo, čo by sme mali vedieť

Pri podobných preletoch vesmírnych telies môže poruchu zraku spôsobiť silná ultrafialová radiácia, ktorá dokáže spáliť rohovku. Keď sa hojí, odpádavajú z nej akési šupinky, presne ako svoju skúsenosť opisoval Pavol.

Podľa Raja Das-Bhaumika z londýnskej nemocnice Moorfields Eye sa však Harmann pri opisovaní symptómov mýli, šupiny však mohli pochádzať zo spálenej kože očných viečok.

Hartmannovú hypotézu by mohol podporiť objav úlomkov meteoritu z tohto obdobia v okolí Sýrie.

"Mojím cieľom nie je znevážiť niečo, čomu chce ktokoľvek veriť. Ale ak rozšírenie významného náboženstva naštartovalo nepochopenie ohnivej gule, je to niečo, čo by sme ako ľudia mali o sebe vedieť," komentuje Hartmann v New Scientist.

Jeho argumentáciu zverejnil žurnál Meteoritics & Planetary Science.

DOI: 10.1111/maps.12428