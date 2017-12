Yao Ming hviezdou hier na mobiloch

New York 7. januára (TASR) - Čínsky pivot Yao Ming podpísal v pondelok zmluvu so spoločnosťou Sorrent, ktorá vyrába hry pre mobilné telefóny.

Hra Yao Ming Basketball by mala stáť 1 až 5 dolárov a v Číne, Taiwane, Hongkongu a Singapure by mala byť dostupná v najbližších mesiacoch. "Keďže čínsky trh je najväčším na svete, rozhodli sme sa zamerať týmto smerom," povedal prezident spoločnosti Sorrent Scott Orr. V Číne používa mobilný telefón okolo 200 miliónov ľudí, kým v USA sa tento počet pohybuje okolo 120 miliónov. Podľa Orra by sa hra, v ktorej proti sebe hrajú dve dvojčlenné družstvá a užívateľ si bude môcť vybrať, či chce hrať s Yaom alebo proti nemu, mala objaviť v USA ešte tento rok.