Zrak chcú nahradiť umelými očami z 3D tlačiarne

Syntetické oči pomôžu bojovať so slepotou a vylepšia aj zdravý zrak.

22. apr 2015 o 10:15 Dominik Holič

BRATISLAVA. Keď Charles Darwin nazval evolúciu očí absurdnou, ešte netušil, aký bude ich ďalší vývoj. Talianske startupové štúdio Mhox plánuje totiž už v roku 2027 predstaviť oči z 3D tlačiarní.

Koncept Enhance Your Eye (EYE) využíva podľa portálu Popular Science špeciálne ihly biotlačiarní, ktoré dokážu rozmiestniť rozličné bunky do požadovaných štruktúr.

"Projekt je založený na myšlienke rozšíriť zrakový zmysel a zvýšiť použiteľnosť očí," povedal pre magazín Dezeen hlavný dizajnér Fillippo Nassetti.

Záujemcovia si môžu vybrať z troch rôznych typov syntetických očí. EYE Heal funguje ako bežné oči a sú náhradou pre tých, ktorí majú poškodený zrak alebo sú nevidiacimi.

Model EYE Enhance by mal vedieť rozvinúť zrakovú ostrosť ľudí, ktorí majú úplne zdravé oči. Jeho súčasťou by bola aj žľaza, pomocou ktorej sa človek vedel pozerať na svet cez rôzne filtre.

Aktiváciu a prepínanie medzi čiernobielym videním a sépiovým tónom budú podmieňovať špecializované tabletky.

Oko EYE Advance by už malo mať možnosť zaznamenávať, čo človek vidí a prostredníctvom wifi siete tieto obrázky zdielať alebo ich uložiť na smartfón či tablet.

Každý, kto by chcel syntetické oči využívať, by si musel nechať najskôr vyoperovať svoje vlastné a nahradiť ich umelou sietnicou, ktorá by prepájala mozog s vymeniteľnými umelými očami.