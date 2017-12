Vedci objavili neznámy spôsob adaptácie na život v horách

Cleveland 7. januára (TASR) - Ľudia žijúci v horách Etiópie sa jedinečným spôsobom adaptovali na vzduch s menším obsahom kyslíka. Na rozdiel od Tibeťanov a obyvateľov Ánd majú v krvi normálne hodnoty hemoglobínu a dostatočné množstvo kyslíka.

Cynthia Beallová z Case Western Reserve University v Clevelande odobrala vzorky krvi 236 osobám rôzneho veku, ktoré žijú v pohorí Simen. Ako píše v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, všetky vzorky obsahovali podobné koncentrácie hemoglobínu a boli dobre nasýtené kyslíkom ako vzorky ľudí z nížiny. Ani hladina hormónu podporujúceho tvorbu krvi nebola zvýšená.

Tieto výsledky by podľa autorov štúdie neboli také zaujímavé, keby dotyčné osoby žili tesne nad úrovňou morskej hladiny. Ide však o ľudí, ktorí sú celí život vystavení chronickému nedostatku kyslíka v dôsledku nízkeho atmosférického tlaku, konštatuje Beallová.

Tibeťania žijúci v asi štvortisícovej nadmorskej výške majú podobné hodnoty hemoglobínu ako ľudia v nížinách a etiópski "horali", ale ich krv je slabšie nasýtená kyslíkom. Napriek tomu nemajú s drsnými podmienkami problémy. Obyvatelia Ánd kompenzujú nedostatok kyslíka vyššou koncentráciou hemoglobínu.

Zo štúdie podľa Beallovej vyplýva, že existujú tri spôsoby adaptácie ľudského organizmu na nedostatok kyslíka vo veľkých výškach. Úlohou vedcov bude zistiť, ako a prečo tieto spôsoby vznikli v procese evolúcie.