Číňania už nemusia kopírovať konkurenciu, ukazuje Huawei P8 (test)

Výkonný hardvér, špičková konštrukcia, fotoaparát so stabilizáciou a rozumná cena. Huawei vie vyrobiť smartfón pre náročných.

25. apr 2015 o 19:50 Matúš Paculík

Huawei P8 Páči sa nám: konštrukcia, výkon, dobrý fotoaparát Nepáči sa nám: chýba plná odolnosť voči vode Cena: 499 eur Hodnotenie: 9,0

Produkt na test poskytla spoločnosť Huawei.

Čo majú spoločné prémiové smartfóny najznámejších výrobcov? Nie, nemáme na mysli materiály, displej ani hardvér. Spoločným prvkom sa stala cena, ktorá pri základných modeloch klesá, no pri tých prémiových stúpa.

Ak dnes chcete skutočne dobrý smartfón, pripravte si aspoň sedem stoviek. Alebo odhoďte predsudky a vyberte si z najlepších čínskych modelov. Huawei P8 je dôkazom, že ich vedia vyrábať rovnako kvalitne, a zároveň o niečo lacnejšie.

Od priemeru až po luxus

Prvý model zo série P uviedol Huawei koncom roku 2012. Na vtedajšiu dobu cenovo dostupný model Ascend P1 dokázal zaujať pekným dizajnom, dobrým výkonom a voliteľnou čistou verziou systému Android.

O vyše pol roka neskôr ukázal Huawei model P2, ktorý zaujal nezvyčajným štýlom, displejom s HD rozlíšením a vlastným čipom Huawei K3V2.

Jeho nástupca P6 bol len miernym vylepšením, no Ascend P7 už mal veľký 5-palcový Full HD displej, výrazne lepší hardvér, perfektný fotoaparát a v zafírovej verzii jeden z najkrajších dizajnov na trhu.

Huawei P8 už z názvu vyradil označenie Ascend, je väčší, rýchlejší, luxusnejší a aj nečakane drahší. Kým za predchádzajúci model P7 ste na začiatku jeho predaja dali len niečo cez tri stovky, tak novinku si v základnej verzii kúpite až za 499 eur.

Zľava: Huawei Ascend P1, P7 a najnovší model P8.

Z jedného kusu kovu

Telo je veľmi pevné, keďže ho tvorí jeden kus pevného kovu. Riešenie, aké sme videli aj pri iných výrobcoch, no Huawei sa šikovne popasoval s rizikom slabého signálu.

Antény umiestnil do hornej aj spodnej časti zariadenia a pridal špeciálny systém rýchleho prepínania. Počas používania by ste tak nemali pocítiť žiadny problém so slabým alebo vypadávajúcim signálom.

Kovová je nielen zadná strana, ale aj celý rám. Hrany sú jemne skosené, vďaka čomu sa smartfón príjemne drží v ruke. Hardvérové tlačidlá sú síce len tri, no dvojitým stlačením tlačidla na zníženie hlasitosti sa spustí fotoaparát a do jednej sekundy spraví prvá fotografia.

Jediná výhrada ku konštrukcii smeruje na chýbajúcu odolnosť voči vode. Smartfón, samozrejme, prežije nechcené obliatie tekutinou, no klasickú fotografiu pod vodou by ste skúsili spraviť len raz.

Farebné verzie sú tentokrát štyri. Striebornú a verziu šampanské firma určila pre základnú konfiguráciu so 16-gigabajtovým úložiskom. Za stoeurový príplatok dostanete 64-gigabajtové úložisko a smartfón v zlatej alebo čiernej farbe.

S vlastným čipom

Parametre Čip HiSilicon Kirin 930 (4x 2 GHz + 4x 1,5 GHz)

Grafické jadro Mali-T628 MP4

3 GB pamäť

16 GB dáta

5,2“ IPS Full HD displej

Wi-Fi, BT 4.1, GPS, NFC, LTE

13 MPx foto, optická stabilizácia

145 x 72 x 6,4 mm

144 g

Android 5.0.2

V čase, keď Qualcomm začína mať vážne problémy a Nvidia sa stále nedokáže poriadne presadiť, vsadil Huawei všetko na vlastné čipy HiSilicon. Netrvalo im pritom dlho, aby sa poučili z prvých chýb.

Huawei P8 má najnovšiu 64-bitovú verziu s označením Kirin 930, okolo ktorej kolovalo niekoľko nepresných informácií. Čip nakoniec vyrobili štandardnou 28 nm technológiou, na modernú 16 nm výrobu firma prejde najskôr v prípade pripravovaného čipu Kirin 950.

Firma aktívne testovala niekoľko verzií čipu a nakoniec skončila pri zlatej strednej ceste, keď namiesto výkonných procesorových jadier Cortex A57 zvolila kombináciu štyroch úsporných jadier A53 a štyroch výkonných A53X.

Vo výsledku vám smartfón na jedno nabitie vydrží viac ako dva dni aktívneho používania a zároveň má dostatok výkonu aj na graficky najnáročnejšie hry.

V testoch preto nečakajte lámanie rekordov, 50 tisíc bodov v test AnTuTu ale určite nie je zlý výsledok.

Výsledky testov

GoClever 550i Meizu MX4 Huawei P8 AnTuTu AnTuTu score 29959 53410 50346 AnTuTu CPU 3997 6160 6515 AnTuTu GPU 5615 10969 12291 3DMark Score 6852 - - Extreme 4686 - 8977 Unlimited 7068 15912 12310 PCMark PCMark Score 2387 3134 4505 GFXBench Manhattan Offs. - 5,2 9,1 T-Rex Offs. 12,1 14 17

Reakcie sú bleskové

Huawei už niekoľko rokov pracuje na grafickej nadstavbe Emotion UI. Nemá také výrazné prvky ako HTC a ani desiatky nepoužiteľných aplikácií po vzore Samsungu. Väčšinu zmien máte pod kontrolou a k dispozícii je niekoľko desiatok rôznych tém.

Smartfón reaguje bleskovo, operačná pamäť s kapacitou 3 gigabajty je stále nadštandardná a najbližšiu dobu vás určite nebude obmedzovať. Opatrní by ste mali byť pri výbere kapacity úložného priestoru.

Dostupné budú dve verzie, jedna so základnými 16 gigabajtami a druhá, o sto eur drahšia, ponúkne jej štvornásobok. Rozšíriť si ju môžete microSD kartou, pričom slot zdieľa s druhou SIM kartou.

Zahráte sa najnovšie hry? Určite áno, grafické jadro Mali-T628 MP4 má dostatok výkonu na väčšinu súčasných hier, no v porovnaní hrubej sily stráca nad lídrami trhu aj viac ako jednu tretinu výkonu.

Celkový pocit z používania smartfónu je veľmi dobrý. Optimalizovanie hardvéru a softvéru zvládol výrobca na výbornú, množstvo doplnkových funkcií nie je len na okrasu, ale sú to skutočne fungujúce a užitočné veci.

Huawei svoj systém neustále rozširuje o rôzne grafické témy. Môžete si zvoliť slušnú čiernu ...

... alebo aj výraznú farebnú, prípadne detskú s vtipnými ikonami.

S netradičným firewallom

Čo sa stane, ak niektorá z aplikácií začne spotrebovať nezvyčajne veľa energie? Pri bežných smartfónoch vás na problémovú situáciu systém neupozorní a po pár hodinách môžete skončiť s úplne vybitou batériou.

Huawei vám oznámi každé podozrivé chovanie aplikácie, takže ju môžete zastaviť skôr, ako stihne vybiť batériu. Výrobca udáva, že smartfón vydrží na jedno nabitie 2,3 dňa pri bežnom používaní.

Skutočnosť je približne rovnaká, smartfón sme nabíjali len každý druhý deň, hoci sme pravidelne navštevovali Facebook, odpisovali na maily či prezerali si webové stránky. Systém dokáže rýchlo analyzovať chovanie aplikácií a ponúkne vám riešenia, ako zvýšiť výdrž batérie.

Smartfón môžete ovládať aj hlasom, pričom vtipne je spracovaná situácia, keď ho potrebujete rýchlo nájsť. Stačí ak po anglicky vyslovíte „kde si?“ a smartfón začne zvoniť, blikať a hovoriť „tu som“.

Podobných drobností nájdete viacero – od ovládania v rukaviciach cez reakcie na pohyb smartfónu (vypnutie zvonenia pri obrátení obrazovkou dolu) až po úpravu rozhrania na ovládanie jednou rukou.

Detailná správa napájania vám pomôže odhaliť aj energeticky náročné aplikácie.

Robí skvelé fotografie

Už pri modeli P7 sme chválili nadpriemerný fotoaparát a rovnako dobrý bol aj Mate 7. Novinka má prepracovaný snímač, optickú stabilizáciu a funkcie, ktoré pri iných smartfónoch (zatiaľ) nenájdete.

Bežne používaná matica RGB (červená, zelená a modrá) je rozšírená o bielu farbu, ktorá nahrádza štvrtý, zelený pixel.

Je dôležitá hlavne pri kontrastných scénach a počas fotenia v zlých svetelných podmienkach. Výrobca uvádza až 78-percentné zníženie šumu.

Keďže máme k dispozícii smartfón s predchádzajúcou generáciou čipu, môžeme potvrdiť výrazné zlepšenie dynamického rozsahu fotografií a menší obsah šumu pri večernej fotografii. Časť zásluh tu má aj optická stabilizácia obrazu, ktorá je dvakrát taká účinná, ako v prípade iPhone 6+.

Kvalita fotografií je vynikajúca, smartfón plnohodnotne nahradí klasický kompaktný fotoaparát. Pokojne môžete fotiť v šere či na večernej prechádzke mestom. Znesie P8 porovnanie s novým iPhone? Určite áno.

Po vzore klasických fotoaparátov má Huawei P8 vlastný obrazový procesor Altek. Ten je nezávislý na hlavnom čipe a vďaka nemu môžete pri nočnom fotení využiť niekoľko netradičných funkcií.

Generačný rozdiel fotoaparátu - vľavo fotografia z predchádzajúceho modelu, vpravo výrazne lepšie podanie kontrastnej scény modelom P8 so štandardným nastavením.

Aj kreslenie svetlom

Prvou z takýchto funkcií je kreslenie svetlom, pri ktorom je má fotená v ruke svietiaci predmet (napríklad svoj smartfón) a pohybuje ním v určenom smere. Fotoaparát celú scénu zaznamená do jednej fotografie, pri ktorej je svetlom vykreslený objekt.

Smartfón dokáže zaznamenať aj klasickú nočnú fotografiu. Tu už ale potrebujete statív, nakoľko záznam trvá niekoľko sekúnd a pri držaní v ruke by bola fotografia rozmazaná.

S dlhým časom záznamu sa môžete hrať aj počas dňa, teda, ak budete v blízkosti rieky alebo vodopádov. Efekt v podobe rozmazanej vody pôsobí profesionálne a pri iných smartfónoch ho docielite jedine vtedy, ak umožňuje plné manuálne nastavenia.

Čo fotoaparát nevie? Nahrávať video v 4K rozlíšení. Maximom je Full HD rozlíšenie s optickou stabilizáciou obrazu. Môžete ale využiť zaujímavú funkciu časozberného videa, pri ktorom sa každá minúta videa zhustí na pár sekúnd.

Konkurencia si musí dať pozor

Pred pár rokmi boli iným značkám na smiech, no dnes im čínski výrobcovia preberajú miesto v rebríčkoch predajov. Čínske firmy sa postupne naučili vyrábať kvalitné smartfóny a Európania im začínajú veriť.

Huawei P8 má kvalitné kovové telo, výkonný hardvér, množstvo funkcií a nechýba mu ani špičkový fotoaparát. Škoda, že výrobca nepoužil lepší displej. Pri výraznom naklonení sa stráca intenzita farieb a konkurencia má v ponuke aj verzie s vyšším rozlíšením.

Za 499 eur aj napriek nie dokonalému displeju určite kupujeme. P8 je prémiový smartfón pre náročných a pokojne ho môžeme porovnať s HTC M9 či s novým Samsungom. Oproti nim je ale o vyše dve stovky lacnejší, no u nás si ho oficiálne kúpite až o dva mesiace.

