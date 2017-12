Google mení algoritmy, začne viac prihliadať na mobily

Nový spôsob hodnotenia stránok potrestá tie, čo nie sú optimalizované pre mobilné zariadenia.

20. apr 2015 o 9:57 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak budete dnes tabletom vyhľadávať cez Google informácie o výsadbe živého plota, už vo štvrtok môžete na rovnakú otázku odstať odlišnú odpoveď. Internetová firma nasadí nový algoritmus, ktorý bude hodnotiť užitočnosť stránok odlišným spôsobom.

Nový algoritmus bude podľa agentúry AFP brať do úvahy i to, do akej miery je webová stránka čitateľná na mobilných zariadeniach s malým displejom. Firma reaguje na meniace sa používateľské návyky a chce do popredia vytlačiť optimalizované weby.

Znamená to, že výsledky vyhľadávania sa budú líšiť nielen v závislosti na krajine z ktorej je vyhľadávanie uskutočnené, ale aj podľa toho, cez aké zariadenie k vyhľadávaču pristupujete. Na mobile by sa už nemalo stať, že ponúknutý web nebude čitateľný.

Firma vopred avizuje, že táto zmena výrazne ovplyvní poradie výsledkov vyhľadávaní. Vývojári o pripravovanej zmene vedia už od februára.