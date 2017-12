Žena so ženou, muž s mužom. Pozrite si výber toho naj na internete

Láska v rôznych farbách, univerzálny adaptér aj umenie z mydlových bubliniek. Najkrajšie na internete.

18. apr 2015 o 10:42 Ivana Drobná

Zo starého nové

Máte radi vintage štýl či len pár zaujímavých doplnkov? Čo si tak vďaka takejto LEDkovej zátke urobiť náladové osvetlenie z akejkoľvek fľaše.

Chromí majú nádej

Vedci pracujúci vo švajčiarskom federálnom inštitúte technológií na projekte e-Dura vyvíjajú prístroj, ktorý by naprával poškodenia miechy. Už teraz údajne dokážu navrátiť myšiam pohybové schopnosti.

Big hero 6

Pre malé i tie veľké deti je na trhu nočná lampička v tvare hlavného hrdinu z filmu Big Hero 6. Milý výzor a praktické LEDkové osvetlenie.

Adaptér

Poznáte to, niekedy hľadáte ten správny adaptér a nie a nie ho nájsť. Čo takáto verzia švajčiarskeho nožíku? Spoločnosť Lifetrons ich predáva, napríklad, na Amazone za 59,90 libier.

EYE

Talianske štúdio MHOX predstavilo koncept, ktorý má vymeniť ľudské oko za jeho digitálnu verziu. Dôvodom je potlačiť slepotu, filtrovať vnemy alebo nahrávať digitálny záznam – všetko vďaka technológii 3D tlače. Samozrejme, projekt otvára aj diskusiu o etickosti tlače ľudí a narúšania hraníc súkromia.

Farebná láska

S krásnou sebapropagáciou prišla firma Zim, ktorá sa venuje predaju práškových farieb. Takéto farby sa využívajú na rôznych oslavách, na umelecké účely alebo aj na známy sviatok Holi v Indii. Pozrite si s nami fotky adorujúce lásku.

Minimalistická krása

Pri farbách ešte zostaneme. Pozrite si videoklip k piesni A Love Like Pi - Jack and the Giant, kde mydlové bubliny putujú farebnými plochami. Minimalistické, no nádherné zobrazenie niečoho obyčajného, no krásneho. Viac o celom projekte na Dezeen.com.

Jack and the Giant from Kim Pimmel on Vimeo.