V Británii problémom nekompetentná polícia

Veľkým problémom pri aplikácii kontroverzného britského zákona umožňujúceho sledovanie všetkej internetovej komunikácie v krajine je nekompetentnosť polície, vyhlasujú britskí internetoví provideri.

1. feb 2001 o 0:00

Ako napísali noviny The Financial Times, poskytovatelia internetového pripojenia sa sťažujú, že „stupídne otázky“ polície ich stoja čoraz viac času a peňazí. „Po čase sa stáva odpovedanie na hlúpe otázky nákladným a nevedie k ničomu - stal sa z toho naozaj vážny problém,“ povedal člen rady britských poskytovateľov pripojenia na internet Tim Snape. „Moje deti na základnej škole majú o internete viac vedomostí, než polícia,“ dodal pre britský denník. Ako príklad uviedol žiadosť vyšetrovacích orgánov, aby ich britský provider informoval o totožnosti majiteľa e-mailovej schránky v službe Hotmail - tá je pritom umiestnená v USA. „Polícia má pocit, že v e-mailoch nájde dôležité informácie, ale nechápe, že ak ste zločinec a chcete poslať niečo nelegálne cez internet, určite si predtým zriadite novú poštovú schránku,“ povedala Rachel Basgerová, ktorá pracuje u internetového providera World Online UK.

Riešením problému by malo byť zriadenie špeciálnych bodov v rámci každej policajnej jednotky, cez ktoré by smerovali všetky žiadosti o informácie od internetových firiem. Podobný systém už funguje pri kontakte s telekomunikáciami a po jeho zriadení priniesol výrazné zefektívnenie práce polície, napísali The Financial Times. (qu)