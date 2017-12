Mechwarrior: …a na železo sa obrátiš

Takmer stotonové kovové kolosy na hydraulických nohách vysoké ako trojposchodová budova ovešané najúčinnejšími zbraňami, a v každom jeden pilot. Stroje, ktoré dokážu rozšliapnuť tank, a inteligentná bytosť, ktorá ich riadi. To je smrtiace spojenie. Gigant

1. feb 2001 o 0:00

ické roboty a vy - bojovník zvaný Mechwarrior.

Ste posledný z rodu Dresari vládnuceho na planéte Kentares IV. Vašu rodinu vyvraždili a planétu obsadili cudzie vojská, a tak je vašou povinnosťou pomstiť sa a znovu získať trón. Príbeh síce obohraný ako platňa Jánošíka v podaní radošincov, ale pre naše potreby dostatočný. Začnete malú vlnu odporu na mesiaci rodnej planéty, ktorá prerastie do povstania a skončí sa navrátením starého poriadku. Na ceste vás čaká mráz arktickej zimy, lesnaté hory, vyprahnutá púšť, močiare a divoké bitky v mestách. Mechwarrior 4 sa zastavil niekde na polceste medzi simulátorom a akčnou hrou. Od posledného dielu sa zvýšila svižnosť hry, roboty sú obratnejšie, mrštnejšie, ale na druhej strane toho podstatne viac vydržia, takže bude viac záležať na vašich reflexoch ako na hrubej sile. Nemyslite si však, že budete gigantické roboty ovládať ako postavu v hre Quake. Stále je to obrovská kopa železa a hydrauliky a podľa toho sa aj správa. Vaše stroje sa delia na ľahké, stredné, ťažké a útočné. Od najrýchlejších, ale slabučkých prieskumných strojov, po obrovské, pomalé smrtiace kolosy. Z koristi z jednotlivých bojísk si môžete nakonfigurovať Mecha podľa vlastných preferencií. Je na vás, či preferujete rýchlejší pohyb, rakety s veľkým dostrelom, automatické kanóny alebo energetické zbrane. Črty simulátora pridáva manažment zbraní v boji, využívanie predností terénu, rádiová komunikácia a spolupráca s ďalšími robotmi na bojisku. Bez inteligentných kolegov, ktorí majú rozdielne slabiny a prednosti, by ste v spleti laserov, ťažkých kanónov a navádzaných rakiet dlho neprežili. Boj vie byť dosť ťažký, ale o to krajší.

Vizuálne je Mechwarrior 4 takmer dokonalý. Detailné modely a animácie robotov sprevádzané viditeľným poškodením vás nenechajú spať. Ohromujúce sveteľné a dymové efekty, výbuchy a oheň to všetko správne okorenia. Celá tá krása si, žiaľ, vyberie krutú daň v podobe vysokých hardvérových nárokov. Všetky akcie na bojisku majú charakteristický a perfektný zvuk, len trocha viac rádiovej komunikácie by nezaškodilo. Hudbe tiež chýba viac pompéznosti minulých dielov.

Od začiatku bol Mechwarrior 4 koncipovaný pre multiplayer a výsledok je vidieť. Niekoľko variantov boja a optimalizácia aj pre pomalšie pripojenie vám predĺžia už aj tak perfektnú zábavu s dôstojným pokračovaním tejto epickej hernej série.

MICHAL GARDIAN

www.microsoft.com/games/mw4