Evolučný historik: Vatikánom 21. storočia bude Silicon Valley

Nacionalizmus, individualizmus a ľudské práva sú z hľadiska histórie nové prvky v našich životoch. Pred 18. storočím mal nacionalizmus iba malý vplyv, väčšina dnešných národov existuje sotva sto rokov. Individualizmus je výtvor moderného štátu a ekonomiky, ktorý vznikol ako nástroj na prelomenie tradičných rodinných a komunitných väzieb. Ľudské práva sú príbehom, ktorý vznikol pred troma storočiami a ktorý nemá žiadnu oporu v našej biológii. V ľudskej DNA nenájdete zapísané žiadne práva. Tieto ľudské vynálezy môžu byť, samozrejme, veľmi užitočné, ale ak sa chceme o sebe dozvedieť pravdu, musíme sa pozrieť ďalej a pochopiť skutočnosť, ktorá nie je výsledkom náhodných historických udalostí.

Akú skutočnosť?

Homo sapiens dnes ovláda svet vďaka tomu, že ako jediné zviera dokáže flexibilne spolupracovať vo veľkých počtoch. Mravce a včely tiež dokážu spolupracovať vo veľkých počtoch, ale spôsob ich spolupráce je veľmi rigídny. Vlci a šimpanzy vedia spolupracovať flexibilnejšie, dokážu to však iba v malých skupinách, v ktorých sa všetci jedinci navzájom dobre poznajú. Iba Homo sapiens dokáže spolupracovať extrémne flexibilným spôsobom s obrovským množstvom úplne neznámych jedincov.

Prečo?

Skúste na opustený ostrov umiestniť jedného šimpanza a jedného človeka. Stavil by som si, že šance šimpanza na prežitie budú oveľa lepšie. Ale postavte proti sebe tisíc ľudí a tisíc šimpanzov a ľudia hravo zvíťazia z jednoduchého dôvodu – tisíc šimpanzov nedokáže efektívne spolupracovať.

Alebo vypustite stotisíc šimpanzov vo Vatikáne, na Wall Street alebo na Yankee štadióne. Nastane obrovský chaos. Dajte tam stotisíc príslušníkov druhu Homo sapiens a výsledkom budú náboženské festivaly, obchodné siete a športové súťaže.

Akú úlohu v tom zohráva predstavivosť?

Predstavivosť je kľúčom. Ľudia nemajú žiadny inštinkt masovej spolupráce. S úplne cudzími ľuďmi dokážeme spolupracovať iba vďaka tomu, že sme vymysleli príbehy, ktoré ožívajú v našej predstavivosti – bohovia, národy, peniaze alebo ľudské práva. Tieto príbehy dokážeme rozšíriť medzi milióny ľudí a všetci ich dokážu prijať za svoje. A to aj napriek tomu, že podľa dostupných informácii v celom vesmíre neexistujú ani bohovia, ani peniaze ani ľudské práva. Sú to všetko príbehy, ktoré sme vymysleli my ľudia a ktorým spoločne veríme.

Prečo im veríme?

Keď milióny ľudí uveria rovnakému príbehu, budú ochotní podriadiť sa rovnakým pravidlám a zákonom. Šimpanzy to nedokážu. Nikdy nepresvedčíte šimpanza tak, že mu sľúbite neobmedzené množstvo banánov, ktoré dostane po svojej smrti v šimpanzom nebi, ak teraz vykoná niečo užitočné. Žiadny šimpanz vám neuverí. Iba človek dokáže vymyslieť takýto príbeh a uveriť mu. To je dôvod, prečo dnes ľudský druh vládne svetu, zatiaľ čo šimpanzy sú zavreté v Zoo a laboratóriách.

V ľudskej histórii je iba zopár príbehov, ktoré si osvojili milióny. Mnoho iných upadlo do zabudnutia. Čím to je, že niektoré veľké príbehy sú úspešnejšie?