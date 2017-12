Sci-fi či otázka času: Kedy postavíme výťah do vesmíru

Do vesmíru by sme jedného dňa mohli cestovať jednoduchšie. Vedci uvažujú nad výstavbou kozmického výťahu. FOTO – TASR/AP

Niektoré technológie už máme, iné treba dokončiť. Kozmický výťah by však mohol šetriť peniaze.

TEXT: Michal Ač

Postaviť výťah do kozmu je nepochybne šialená myšlienka. Myslí si to veľa ľudí. Medzi nimi aj americký miliardár Elon Musk.

Pritom mnohí tohto muža považujú za najväčšieho vizionára súčasnosti, ktorý prišiel, napríklad, s projektom dopravy ľudí z Los Angeles do San Francisca v uzavretých kovových trubiciach za 35 minút - dnes táto cesta trvá autom zhruba šesť hodín.

Neuveriteľne zložité

Kozmický výťah je podľa Muska čírou fantáziou. „Bol by to neuveriteľné komplikovaný podnik. To už by bolo ľahšie postaviť most z Los Angeles do Tokia,“ tvrdí Musk.

Rozdiel v týchto dvoch nápadoch je však zjavný: most z Los Angeles do Tokia nik nepotrebuje, zatiaľ čo kozmický výťah by bol – napodiv – veľmi praktickou a prínosnou vecou.