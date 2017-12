ALT: Sci-fi či otázka času: Kedy postavíme výťah do vesmíruk

Chodiť do vesmíru výťahom? Nemožné. A predsa na fantázii Arthura C. Clarka pracuje už aj stavebná firma.

Do vesmíru by sme jedného dňa mohli cestovať jednoduchšie. Vedci uvažujú nad výstavbou kozmického výťahu.(Zdroj: TASR/AP)

Niektoré technológie už máme, iné treba dokončiť. Kozmický výťah by však mohol šetriť peniaze.

P ostaviť výťah do kozmu je nepochybne šialená myšlienka. Myslí si to veľa ľudí. Medzi nimi aj americký miliardár Elon Musk.

Pritom mnohí tohto muža považujú za najväčšieho vi?zio?nára súčasnosti, ktorý prišiel, napríklad, s projektom dopravy ľudí z Los Angeles do San Francisca v uzavretých kovových trubiciach za 35 minút - dnes táto cesta trvá autom zhruba šesť hodín.

Neuveriteľne zložité

Kozmický výťah je podľa Muska čírou fantáziou. „Bol by to neuveriteľné komplikovaný podnik. To už by bolo ľahšie postaviť most z Los Angeles do Tokia,“ tvrdí Musk.

Rozdiel v týchto dvoch nápadoch je však zjavný: most z Los Angeles do Tokia nik nepotrebuje, zatiaľ čo kozmický výťah by bol – napodiv – veľmi praktickou a prínosnou vecou.

Po prvé, obmedzil by používanie konštrukčne náročných, nehospodárnych a nespoľahlivých rakiet, zaťažujúcich životné prostredie.

Po druhé, otvoril by nám priam zázračný pohľad na našu slnečnú sústavu (len si to predstavte: vyjsť na orbitu tak pohodlne ako na vrchol petržalského paneláka).

A po tretie: ukázal by, že ľudia rôznych krajín ešte stále dokážu spojiť sily na projekty, ktoré sa zdajú na prvý pohľad šialené.

O výťahu do kozmu rozmýšľal už jeden zo zakladateľov kozmonautiky Konstantin Ciolkovskij. Posielaním ľudí a nákladov „do neba“ v kapsulách, kĺzajúcich hore a dole po gigantickom lane, sa už konkrétnejšie zaoberali aj niekoľkí inžinieri; napríklad Rus Jurij Artsutanov s ním prišiel v roku 1960, čo bol podnet aj pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), aby začal túto myšlienku brať vážne.

Výťah do kozmu však spopularizoval Arhur C. Clarke v románe Fontány raja z roku 1973. Keďže Clarke sa preslávil aj ako autor myšlienky telekomunikačných družíc, tak prečo nie výťah do kozmu?

Ako to urobiť?

Dnešné rakety - a kedysi aj raketoplány - sú, okrem iného, predovšetkým veľmi drahým dopravným prostriedkom: na orbitu vynesú kilogram nákladu za približne 15- až 20-tisíc dolárov. Zástancovia výťahu tvrdia, že by to šlo za päťsto dolárov alebo aj za menej.