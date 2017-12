Ericsson prestane vyrábať telefóny

Švédsky Ericsson minulý týždeň oznámil, že pre zlé hospodárske výsledky za posledný štvrťrok, keď zaznamenal stratu 155 miliónov dolárov, kompletne prenesie výrobu svojich mobilných telefónov na singapúrsku firmu Flextronics, tretieho najväčšieho výrobcu

1. feb 2001 o 0:00

elektroniky na svete. Flextronics už v súčasnosti vyrába telefóny pre americkú Motorolu a nemecký Siemens. Samotný Ericsson bude aj naďalej zodpovedný za vývoj, dizajn a marketing telefónov, ktoré stále ponesú jeho značku.

Prenesenie výroby telefónov do Číny a Malajzie by malo znížiť náklady na ich výrobu, najmä vďaka nepomerne lacnejšej pracovnej sile v Ázii. V pobočkách a továrňach Ericssonu vo Švédsku, Veľkej Británií, v USA a Brazílii príde následkom tohto kroku do konca roka o prácu asi 10-tisíc ľudí, viac než 4-tisíc z nich by mal prebrať nový výrobca. Ericsson, ktorý je tretím najväčším výrobcom mobilných telefónov na svete a najväčšou firmou vo Švédsku, v súčasnosti na celom svete zamestnáva približne 100-tisíc ľudí.

Aj napriek na prvý pohľad radikálnemu kroku firma neočakáva v blízkom čase výrazné zlepšenie svojej finančnej bilancie. Súvisí to aj s obrovskými nákladmi na vývoj mobilných systémov tretej generácie (3G). „Tento rok bude rokom investícií,“ povedal finančný kvestor firmy Sten Fornell. „A nasledujúci rok bude tiež rokom investícií.“ V priebehu roka Ericsson podľa jeho slov neočakáva ani nárast predaja telefónov, dopyt by sa mohol pomaly začať zvyšovať až v druhej polovici roka, keď zákazníci začnú kupovať prvé GPRS modely umožňujúce rýchly prístup na internet.

Málo odvážne riešenie

Reakcie analytikov a investorov na vyčlenenie výroby telefónov z firmy Ericsson sú skeptické - väčšina z nich očakávala radikálnejší krok, ktorý by pomohol firme z krízy, napríklad vytvorenie spoločného podniku s jedným z ázijských gigantov, ako Sony či Matsushita.

Všetkých výrobcov mobilných telefónov totiž tento rok ešte môžu čakať ťažké časy, ak sa zákazníci podľa ich plánu nenadchnú pre nové GPRS telefóny, do ktorých výrobcovia a aj mobilní operátori investovali miliardy dolárov.

Na nové miešanie kariet na trhu je podľa analytikov najlepšie pripravená fínska Nokia, nemecký Siemens a za určitých okolností americká Motorola. Naopak negatívne vyhliadky dávajú odborníci okrem Ericssonu aj francúzskemu Alcatelu, holandskému Philipsu a Motorole, ak sa jej nepodarí prekonať súčasné problémy.

Nemecký Siemens, dúfa, že práve on bude spolu s fínskym výrobcom profitovať z problémov Ericssonu apodarí sa mu na trhu Ericsson predstihnúť a dostať sa na tretie miesto za Nokiu a Motorolu.

TOMÁŠ BELLA

podľa Reuters a CNET