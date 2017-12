20 najočakávanejších hier roku 2003 - podľa HRY.SME.sk

Nový rok vyzerá byť bohatý na herné hity. Aby sme vám pomohli v záplave „zaručene najlepších titulov“, rozhodli sme sa pripraviť, podľa nás, dvadsiatku najzaújimavejších hier roka 2003, ktoré majú potenciál hernej bomby. Museli sme to celé skrátiť na dvad

3. jan 2003 o 15:38 Ján Kordoš

siatku najočakávanejších titulov, tak ak medzi hrami nenájdete svojho favorita nezúfajte. Pôvodný zoznam obsahoval vyše sedemdesiat titulov, ale v rámci efektivity došlo k orezaniu článku. Ale vrhnite sa už na dvadsať (pravdepodobných) hitov tohoto roka.

Články sú zoradené podľa abecedy a nie podľa očakávaní. Aký je váš zoznam, líši sa od toho nášho? Pridajte aj vy svoj názor do fórumu pod článkom!

Tom Clancy's Splinter Cell (Ubisoft/Ubisoft)

To že pre nás Ubisoft chystá špiónážnu akciu sme vedeli už dávno, ale nikto netušil, že pôjde o takú pecku. Podrobnejšie informácie sa dozviete v novinke a ja len jednu perličku z hrania na záver, ktorá ma skoro odrovnala. Ak rozstrelíte akvárium, vytečie z neho na podlahu voda, do ktorej ak vkročí nepriateľ a vy do vody vystrelíte z elektrickej pušky, tak sa začne zmietať v kŕčoch a zomrie.

Zoznam čakateľov: Impossible Creatures, Anno 1503, Gothic 2, Praetorians, Freelancer, Lords of the Realms 3, The Cult, Commandos 3, Imperium Galactica 3, Master of Orion 3, Thief 3, World of Warcraft.

P.S. Ak sa chcete dozvedieť o nejakej hre podrobnejšie informácie, dajte nám vedieť a pripravíme pre vás podrobný článok (samozrejme ak už nebolo napísané preview).