Päť vecí, ktoré vás naučíme s Gmailom zvládnuť (tipy a triky)

Čím dôležitejšiu prácu robíte, tým viac správ pribúda. Prečítajte si, ako využívať funkcie Gmailu naplno.

9. apr 2015 o 11:34 Milan Gigel

Gmail nie je iba čítačkou e-mailov. Dokáže správy zorganizovať tak, aby ste videli iba najdôležitejšie a ďalšie skončia rovno v koši. Ak ide o zálohovanie, aj o to sa postará automat.

1. Preč so starými

Ak spodný riadok Gmailu hlási obsadenie na (96%) z využitých 27 GB, je načase zbaviť sa starých správ s veľkými prílohami. Nie je nezvyčajné, ak sú to staré dokumenty, ktoré tvoria prílohu odoslanej pošty.

Nikde však nie je tlačidlo, ktoré by takéto správy odhalilo a Google doposiaľ neuviedol žiadnu funkciu upratovania, ktorá by podobný problém vyriešila. Vďaka vyhľadávaniu sa však všetky správy ohlásia samé. Ak zadáte do vyhľadávacieho políčka reťazec older_than:1y larger:10m zobrazia sa všetky správy staršie ako jeden rok s veľkosťou väčšou ako 10 megabajtov.

Vyhľadávanie reťazca in:sent larger:5m nájde všetky odoslané správy väčšie ako 5 megabajtov. S trochou hľadania, klikania a mazania zistíte, že ste do koša presunuli niekoľko gigabajtov správ. Vo chvíli, keď kôš vysypete, je priestor k dispozícii.

2. Otravné priamo do koša

Niektoré firmy si nedajú povedať. Vyhodíte ich dvermi a dolezú oknom. Stačí, aby ste si raz zadali požiadavku na 123dopyt.sk a budú vás obťažovať naveky. Na požiadanie zrušia zasielanie správ a po mesiacoch sa kolobeh začína znova. Rovnaké je to aj s automatmi, ktoré zasielajú správy bez odkazu na odhlásenie odberu.

Presunúť takéto správy do smetného koša je otázkou niekoľkých sekúnd.