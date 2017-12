Google upratuje, prehliadače ľudí sú plné škodlivých kódov

Niektoré doplnky prehliadačov obsahujú kódy, ktoré pomáhajú sledovať používateľov.

8. apr 2015 o 9:35 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Kým si do svojho internetového prehliadača nainštalujete ktorékoľvek z rozšírení, mali by ste si byť istí, že sa bez neho nezaobídete. Vyplýva to z analýzy, ktorú uskutočnila bezpečnostná firma ScapeSentry v spolupráci so spoločnosťou Google.

Odhalila, že každý dvadsiaty návštevník prichádzajúci na web vyhľadávača má vo svojom počítači kód, ktorý ohrozuje jeho súkromie. Tento kód obsahujú doplnky internetových prehliadačov.

Niektoré z doplnkov menia reklamu za inú, ďalšie aktívne vyhľadávajú digitálne identity, prístupové údaje k používateľským účtom či peňaženky s virtuálnou menou.

Platí to aj v prípade rozšírení, ktoré majú milión stiahnutí a množstvo pozitívnych recenzií od používateľov. Z doplnkov sa tak stal priestor na ukrývanie kódu, ktorý s ich podstatou nesúvisí.

Google preto podľa BBC spravil veľké upratovanie v repozitári doplnkov pre Chrome a vyradil z neho takmer dvesto rozšírení a doplnkov. Používalo ich približne 14 miliónov ľudí.

V spolupráci s firmou ScapeSentry spoločnosť začína pracovať aj na vývoji mechanizmu, ktorý by takéto hrozby dokázal odhaliť. Podľa analytikov to však nie je jednoduché. Je ťažké odlíšiť v kóde algoritmy, ktoré blokujú reklamu od tých, ktoré ju menia za inú. Podobné je to aj s inými funkciami, ktoré súvisia s odchytávaním dát či ich spracovaním.

Naďalej zostáva dobrou radou používať internetový prehliadač v režime inkognito, keď sú štandardne všetky doplnky vypnuté.