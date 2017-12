Drony budú pomáhať pri zalesňovaní

Drobné výbuchy a tisícky semien. Aj takýmto spôsobom môže vznikať les.

7. apr 2015 o 11:21 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Dron prelieta ponad riedky les a zrazu klesá k zemi. Ozve sa malý výbuch, opäť stúpne k oblohe a odlieta na nové miesto.

Britská firma BioCarbon Engineering vyvíja technológiu, ktorá by mohla pomôcť pri zalesňovaní prírody. Dron s kamerovým systémom a umelou inteligenciou nesie na svojej palube kapsule s osivami lesných drevín.

Sú vopred predklíčené a obalené gélom s vodou a živinami, aby sa v novom prostredí čo najrýchlejšie ujali. Úlohou operátora je odsúhlasiť úseky podľa kamerového záznamu s možnosťou zmeny stratégie pre konkrétne prostredie.

Vývojári dúfajú, že ich prístup by mohol znížiť náklady na zalesňovanie až o 85 percent. Za jediný deň by sa tak na správnom mieste mohlo ocitnúť osivo pre 36000 stromov.

Práve s týmto projektom vyhrali vývojári súťaž Drones for Good, kde získali podľa magazínu Digital Trends grant vo výške 1,25 milióna dolárov. Prvé kusy, ktoré vstúpia do služieb lesníkov by mali byť dostupné koncom tohto leta.

Výsevy však nie sú tradičnou lesníckou taktikou. Omnoho častejšie sa používa priama výsadba škôlkovaných výpestkov. Nevýhodou je, že ich ujatie je závislé na dostatku vlahy a neraz sa stáva, že z početných výpestkov sa ujme iba časť.