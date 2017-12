Nové batérie sa nabijú za minútu, nestarnú a budú lacné

Vedcom sa podarilo zdokonaliť hliníkové akumulátory do použiteľnej podoby.

7. apr 2015 o 8:52 Milan Gigel

STANFORD, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá by mohla zmeniť svet mobilnej elektroniky. Nové akumulátory možno nabiť za jedinú minútu, bez straty kapacity vydržia tisícky nabíjacích cyklov a, navyše, je ich výroba omnoho lacnejšia ako pri súčasných Li-Ion akumulátoroch.

Novinku s názvom Al-Ion avizujú vedci z kalifornskej Stanfordovej univerzity. Hliníkové elektródy skombinovali s uhlíkovým jadrom a nové akumulátory sú ploché, ohybné a znesú aj vážne poškodenie bez toho, aby sa prehrievali či spôsobili požiar.

Hoci majú podľa magazínu Engadget články akumulátora iba 2-voltové napätie namiesto 3,7-voltového štandardu Li-Ion technológie a ich kapacita je iba tretinová, vedci veria, že technológia má budúcnosť - napríklad pri napájaní mobilov.

Ak sa podarí novú technológiu presadiť, mohla by výrazne zmeniť naše spotrebiteľské návyky. Nabíjanie by sa zmenilo z hodinového vyčkávania na minútovú záležitosť a batérie by sme nemuseli meniť predčasne vinou toho, že stratili časť svojej kapacity.