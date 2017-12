Vedci odhalili tajomstvo pohybu, vedia ho predvídať

Bez aktivity pyramidálnych neurónov v mozgu by človek behať nedokázal. ILUSTRAČNÉ FOTO – SME/GABRIEL KUCHTA; WELLCOME IMAGES

TEXT: Michal Ač

Pôjdem doľava, doprava, rovno? Ani netušíme, akú horúčkovitú aktivitu vyvíjajú v tomto okamihu v našom mozgu niektoré neurónové obvody. Mozog totiž musí „naplánovať“ pohyb aspoň zlomok sekundy predtým, než ho urobíme.

Skupinu neurónov, ktorá sa na tejto každodennej činnosti podieľa, odhalili vedci z Lekárskeho inštitútu Howarda Hughesa – Výskumného školiaceho centra Janelia v Ashburne vo Virgínii. Napísali o tom článok do prestížneho britského Nature. Vedúcim tímu bol Karel Svoboda, americký neurológ českého pôvodu.

Výskum vysvetlil, prečo závažné poškodenie mozgu bráni človeku v pohybovej či svalovej aktivite väčšinou iba v jednej polovičke tela, pričom práve tej opačnej, než je nefunkčná časť mozgu.

Mozgová plánovacia komisia

Plánovanie pohybovej aktivity majú na starosti neuróny v takzvanej premotorickej kôre. Nedostávajú na to nijaké povely zvonku a pohyb tela ani priamo nestimulujú. Podľa Svobodu sa v nich zobrazí iba myšlienka na konkrétny pohyb.

Už v tom momente z ich aktivity možno vyčítať, čo sa stane v krátkej budúcnosti. U človeka túto aktivitu „prečítajú“ elektródy na EEG, takže, ak by sme boli dostatočne rýchli, mohli by sme odhadnúť, kedy a kam sa pohne majiteľ týchto impulzov ešte predtým, než to urobí. Pri zvieratách možno túto aktivitu zaznamenať priamo v ich odhalených neurónoch.

Doteraz vedci nemali v rukách jasný dôkaz, že mozog skutočne preloží takýto signál ako príkaz na pohyb. Veľa nejasností bolo aj okolo toho, ako ovplyvňuje pohyb ľavá a pravá strana premotorickej kôry.

Väčšina praktických znalostí o premotorickej kôre totiž pochádzala z pozorovaní pacientov a experimentov s primátmi.

Ľudia, ktorí po mozgovej príhode stratili schopnosť pohybu, fungovali podľa tejto schémy: poškodená ľavá časť mozgu znamenala problémy na pravej strane tela a naopak.

Pravo-ľavý zmätok

Vyzeralo to, že pravá časť premotorickej kôry plánuje pohyb vľavo a ľavá zase naopak vpravo.