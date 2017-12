CERN spustil veľký urýchľovač, vedci môžu riešiť ďalšie záhady

ŽENEVA. Vedci z Európskej organizácie pre jadrový výskum po dvojročnej prestávke uviedli do prevádzky najväčší a najvýkonnejší urýchľovač častíc na svete.

Veľký hadrónový urýchľovač odstavili pred dvoma rokmi, aby mohol prejsť modernizáciou, informovala agentúra Reuters.

Generálny riaditeľ CERN Rolf Heuer vo svojom blogu neskrýval nadšenie z obnovenia prevádzky LHC. "Je fantastické vidieť, ako to dobre funguje po dvoch rokoch a takých zásadných zmenách," napísal.

LHC dokáže simulovať podmienky panujúce tesne po zrode vesmíru. Vďaka tomu sa pred časom podarilo potvrdiť existenciu dovtedy len hypotetickej častice známej ako Higgsov bozón.

