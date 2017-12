Najobľúbenejšie programátorské editory

1. feb 2001 o 0:00

Ultredit

Hlavne programátori pracujúci v prostredí UNIX-u (Linuxu) volia až na výnimky medzi dvoma editormi: EMACS a VI (väčšinou VIM, čiže VI IMproved). Vďaka tomu, že oba patria do oblasti bezplatného softvéru, existujú aj ich verzie pre Windows, ale keďže programátori pre túto platformu sú už dosť „rozmaznaní“, nedosahujú tu až takú popularitu.

EMACS (www.gnu.org/software/emacs/emacs.html) sa väčšinou distribuuje v balíku veľkom niekoľko megabajtov. To preto, lebo obsahuje veľmi silný programovací jazyk v štýle LISPu, v ktorom je naprogramované veľké množstvo rôznych rozšírení, z ktorých mnohé už s editovaním textu veľmi nesúvisia - napríklad textový internetový prehliadač. Najlepšie to vystihuje asi známy výrok: „Počul som, že EMACS dokáže aj variť kávu, ale to som ešte nemal možnosť vidieť naživo.“ :-) Typické preň sú klávesové skratky vo forme kombinácií s Ctrl a Alt, ktorými sa spúšťa väčšina funkcií.

VI (www.vim.org) sa zameriava takmer výhradne na samotnú prácu s textom, ktorú sa snaží maximálne uľahčiť najmä tým, ktorí píšu všetkými desiatimi prstami. Preto obsahuje niekoľko módov, základné dva sú príkazový, v ktorom sa nezadáva text, ale klávesy majú špeciálny význam, a vkladací, v ktorom sa píše nový text. Tento spôsob umožňuje aj komplikované úpravy bez použitia klávesových kombinácií s Ctrl či Alt.

Oba tieto editory majú vo všetkých oblastiach veľmi pokročilé možnosti, pričom ich konfiguračné súbory umožňujú prispôsobiť ich správanie do najmenších detailov. Obsahujú podporu pre takmer všetky programovacie jazyky či iné formáty založené na čistom texte. Naučiť sa ich ovládať síce vyžaduje nejaký čas, ten sa však pri každodennej práci mnohonásobne vráti.