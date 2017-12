Štyri nové hry, ktoré by ste si mali určite zahrať

Vydarené pokračovanie hororovej legendy, skvelá akcia či dráma z vojnového prostredia. Skráťte si víkend interaktívnou zábavou.

11. apr 2015 o 0:00 Matúš Paculík

Resident Evil: Revelations 2

Jedna z najznámejších hororových hier sa po rokoch stagnácie dokázala dostať z priemeru do kategórie prémiových hier. Po oživení úplne prvého dielu si môžeme zahrať nové pokračovanie, netradične spracované do epizód. Tie si môžete nakupovať samostatne za rozumnú cenu.

Nenechajte sa odradiť nevýrazným začiatkom príbehu, keď sa dvojica hlavných hrdiniek ocitne v rukách únoscov. Po následnom prebudení na neznámom ostrove scenáristom prepáčime nudnú pomôcku, zvyšok príbehu je totiž dobrý a za každé jedno pokračovanie s radosťou zaplatíte tých pár eur.

Štýl hry sa od prvého dielu výrazne zmenil. Strach je síce všadeprítomný, no je ho menej a hlavné slovo má akcia. Dokonca už nebudete rátať náboje na jednotlivé kusy, pokojne sa dostanete do situácie, keď vaša výbava bude obsahovať dostatok munície na zlikvidovanie dvadsiatich príšer. Na vývojárov sa určite nehneváme, keďže akcia je dobre vyvážená a často sa budete bleskovo obracať. Čas na oddych nie je, ostrov je plný nepriateľov a aj v tých pár bezpečných miestnostiach sa budete obzerať po skrytých nábojoch a liečivých rastlinách.

Dĺžka jednotlivých častí hry je zvolená dobre, prvú z nich dohráte za jeden večer aj s menšími prestávkami. Graficky je zvládnutá dobre, aj keď na PlayStation 4 sme už videli niekoľko výrazne krajších hier.

nemusíte sa však obávať prepadov v plynulosti ani v prípade, keď sa na vás rúti desiatka hrozivých monštier a vy sa ich zároveň snažíte upiecť obrovským plameňometom. Resident Evil: Revelations 2 je vynikajúca hororová akcia, pri ktorej nám chýbalo len trochu viac desivých momentov.

+ skvelá zábava, príbeh, kooperácia medzi postavami

- čakali sme väčšiu porciu strachu

Hodnotenie: 8,8

Battlefield: Hardline

Keď začnú vývojári sľubovať revolučnú zmenu v osvedčenej sérii, bude výsledkom buď totálny prepadák, alebo skvelá novinka.

Battlefield ako overená značka vojnovej akcie má zvučné meno a niekoľko posledných pokračovaní bolo výrazne podobných. Nový diel s názvom Hardline je ale skutočne odlišný a tým nemyslíme odlišné prostredie vojnového konfliktu. Z vojaka sa stal detektív, z obrovskej pustej krajiny je obrovské mesto plné života a bojové vozidlá sa vymenili za normálne autá. Vitajte v Miami, detektív Nick Mendoza.

Ak by sme mali hru k niečomu prirovnať, tak skončíme pri súčasnej tvorbe kriminálnych seriálov. Hra sa podobnému prirovnaniu vôbec nebráni, keďže je rozdelená na niekoľko epizód. Ich začiatky a konce vyzerajú presne ako z televízneho seriálu, ktorý by ste si pozerali na službe ako je Netflix - milé a hlavne výstižné spestrenie.

V samotnej hre akcia často nehrá hlavnú úlohu. Najmä spočiatku sa zoznamujete s mestom v aute, z diaľky získavate informácie k prípadom. A keď sa nakoniec dostanete do akcie, budete svoje kroky voliť veľmi opatrne, lebo voči niekoľkonásobnej presile sa sám rozbehne len samovrah.

Hneď na začiatku na vás čaká veľká budova plná zločincov, ktorá vás naučí rozvážnemu postupu a magickej sile policajného odznaku. Pri ňom máme jedinú vážnu kritiku, keďže sa po jeho zhliadnutí chovajú zločinci ako poslušní baránkovia a zatknutiu sa vôbec nebránia.

Prostredie je bohaté na detaily, má dobrý dizajn a my sme sa cítili ako v skutočnom živom veľkomeste. Grafika vyzerá na výkonnom počítači skvelo a zachádza aj do takých detailov, ako sú kvapky vody na kapote auta. Nový Battlefield je úplne inou hrou, akú poznáme z predchádzajúcich sérií. Obrovské bojiská sú minulosťou, čaká na vás veľké mesto plné zločincov.

+ grafika, pútavý príbeh, zábavná akcia

- nelogické zatýkanie

Hodnotenie: 8,2

This War of Mine

Sú hry, pri ktorých nemáte problém v priebehu niekoľkých minút vystrieľať niekoľko desiatok nepriateľov. A potom si spustíte This War of Mine, hru brutálnu nie hektolitrami krvi, ale svojou podstatou.

Tak ako sme mali zimomriavky počas hrania Papers Please, máme ich aj pri tejto hre. A nie sú to zimomriavky, aké poznáme z pozerania bežných hororových filmov. This War of Mine je totiž nepríjemne realistický simulátor prežitia bežného človeka počas modernej vojny.

Nestavia vás do úlohy neohrozeného bojovníka, schopného obrátiť celý priebeh vojny. Z pohľadu vojnových filmov ste len obyčajný štatista, presnejšie až štyria štatisti, akých zomierajú tisíce. Vaša jediná snaha má na míle ďaleko od zabíjania, chcete len prežiť vo vojnou okupovanom meste. Tu každý jeden ďalší deň znamená obrovský úspech a je skúškou pre vaše etické hodnoty.

Zabudnite na morálne hrdinstvá či pomoc slabšiemu. Začiatok hry vás naučí nepozerať na nikoho, len na seba a svojich najbližších priateľov.

A presne v tom je krutá podstata hry, ktorá od vás chce kruté rozhodnutia ako na bežiacom páse. Dokážete okradnúť starý manželský pár o ich všetky zásoby, bez ktorých čoskoro zomrú? Budete sa prizerať týraniu alebo zasiahnete s vedomím možnej smrti?

Nesprávne rozhodnutie nebude trápiť len vás, ale aj vašu hernú postavu. Hra vyzerá mrazivo už na prvý pohľad, všetko je tmavé, svet je zničený a vy sa v tom neporiadku snažíte prežiť. Stačíť vám bude aj bežný MacBook s integrovaným grafickým čipom, keďže nároky na hardvér sú pri tejto hre nízke.

+ mrazivá atmosféra, štýlový dizajn a grafika

- náročné na psychiku hráča

Hodnotenie: 8,8

Bloodborne

V krátkom čase má PlayStation 4 už druhú exkluzívnu hru. Po vlažne prijatom The Order 1886 prichádza maximálne odlišná hra, ktorá vás nebude nudiť dlhým rozprávaním po každej krátkej akcii.

Bloodborne vás na uvítanie udupe do zeme svojou náročnosťou, teda ak ste nikdy nehrali sériu Dark Souls, ktoré ma na svedomí rovnaké vývojárske štúdio. Nováčikovia budú na hru pravdepodobne spočiatku nadávať a rozmýšľať, ako niekto mohol vydať tak nevyváženú hru a čo vlastne robia zle, že ich hneď prvá príšera rozseká behom pár sekúnd.

Naopak skupina masochistov vychutnávajúca si druhý diel Dark Souls sa bude cítiť ako ryba vo vode. Hra sa im možno bude zdať v niektorých veciach dokonca jednoduchšia, no ostatní začnú hľadať návod na efektívny spôsob boja. A keď ho nakoniec nájdu, príde im do cesty boss a naučí ich, že rozbitie gamepadu je drahá záležitosť.

Bloodborne možno nie je v súbojoch úplne férová hra. No v záplave jednoduchej zábavy osvieži náročného hráča a ponúkne mu zážitok, na ktorý len tak rýchlo nezabudne. Navyše, vyzerá veľmi pekne a vďaka skvelému dizajnu dokáže vytvoriť tú správnu atmosféru.

Bloodborne je po dlhej dobe skutočne dobrá hra, kvôli ktorej sa oplatí kúpiť PlayStation 4. Teda ak namiesto jednoduchých hier hľadáte skutočné výzvy.

+ skvelá grafika, brutálne príšery, grafika

- vysoká náročnosť

Hodnotenie: 8,5

Hry na recenzie poskytli spoločnosti Cenega (RE: Revelations 2, This War of Mine), Sony (Bloodborne) a EA (Battlefield: Hardline)